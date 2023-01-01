На Волині попрощалися із Героєм Зоряном Франчуком

Зоряна Франчука.



Про це Борис Карпус.



"Мужній воїн, гідний син України віддано боровся за незалежність нашої країни. На жаль, через важке поранення, 12 травня, у шпиталі Харкова чоловік помер.



Зустрічали нашого Захисника усім містом. Прощання відбулося у храмі Кирила та Мефодія.



Поховали Зоряна Франчука у селі Мовники Литовезької громади", - йдеться в повідомленні.



Вічна шана і пам’ять Захисникові України!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 травня Нововолинська громада провела в останню путь Героя -Про це повідомив міський голова"Мужній воїн, гідний син України віддано боровся за незалежність нашої країни. На жаль, через важке поранення, 12 травня, у шпиталі Харкова чоловік помер.Зустрічали нашого Захисника усім містом. Прощання відбулося у храмі Кирила та Мефодія.Поховали Зоряна Франчука у селі Мовники Литовезької громади", - йдеться в повідомленні.Вічна шана і пам’ять Захисникові України!

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