На Волині попрощалися із Героєм Зоряном Франчуком
Сьогодні, 17:06
17 травня Нововолинська громада провела в останню путь Героя - Зоряна Франчука.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Мужній воїн, гідний син України віддано боровся за незалежність нашої країни. На жаль, через важке поранення, 12 травня, у шпиталі Харкова чоловік помер.
Зустрічали нашого Захисника усім містом. Прощання відбулося у храмі Кирила та Мефодія.
Поховали Зоряна Франчука у селі Мовники Литовезької громади", - йдеться в повідомленні.
Вічна шана і пам’ять Захисникові України!
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Мужній воїн, гідний син України віддано боровся за незалежність нашої країни. На жаль, через важке поранення, 12 травня, у шпиталі Харкова чоловік помер.
Зустрічали нашого Захисника усім містом. Прощання відбулося у храмі Кирила та Мефодія.
Поховали Зоряна Франчука у селі Мовники Литовезької громади", - йдеться в повідомленні.
Вічна шана і пам’ять Захисникові України!
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