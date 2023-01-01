На Волині попрощалися із Героєм Зоряном Франчуком

На Волині попрощалися із Героєм Зоряном Франчуком
17 травня Нововолинська громада провела в останню путь Героя - Зоряна Франчука.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

"Мужній воїн, гідний син України віддано боровся за незалежність нашої країни. На жаль, через важке поранення, 12 травня, у шпиталі Харкова чоловік помер.

Зустрічали нашого Захисника усім містом. Прощання відбулося у храмі Кирила та Мефодія.

Поховали Зоряна Франчука у селі Мовники Литовезької громади", - йдеться в повідомленні.

Вічна шана і пам’ять Захисникові України!
На Волині попрощалися із Героєм Зоряном Франчуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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