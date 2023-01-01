Луцька фірма торгувала з росією під час війни

Луцька фірма торгувала з росією під час війни
В обласному центрі Волині судили київського бізнесмена, який сприяв луцькій фірмі у торгівлі з російською федерацією під час повномасштабної війни. Для цього використовували європейську фірму-посередника.

У вироку Луцького міськрайонного суду йдеться про те, що з лютого до липня минулого року керівник ТОВ «Вікторія» Василь Костюченко, діючи з метою пособництва у провадженні іншими особами господарської діяльності з країною-агресором, своїми порадами, вказівками, а також наданням засобів сприяв керівництву луцького підприємства ТОВ «НВФ «Корунд», діяльність якого нині розслідують в окремому кримінальному провадженні, у вчиненні кримінального правопорушення, - пишуть Волинські новини.

Службова особа ТОВ «НВФ «Корунд» за порадою Василя Костюченка дійшла згоди з представникам російської компанії «ООО «Ривелт» надалі здійснювати господарську діяльність щодо реалізації та постачання на територію країни-агресора виробленої ТОВ «НВФ «Корунд» продукції – циліндричних роликів. Щоб приховати дійсні комерційні відносини з рф, посередниками мали бути європейські підприємства. Василь Костюченко також допомагав у погодженні асортименту продукції та в контролі безпосереднього постачання до російської федерації.

Зокрема він запропонував фірму-посередника United Stream OU (місто Таллінн, Естонська Республіка), через яку мали відбуватися поставки «ООО «Ривелт». А також контактував з експедитором міжнародних перевезень Grand Service UAB (місто Вільнюс, Литовська Республіка) під час завантаження циліндричних роликів у Луцьку.

Таким чином Василь Костюченко сприяв службовій особі ТОВ «НВФ «Корунд» у продажу циліндричних роликів до росії в кількості 185 250 штук. Загальна вартість товару – 25 895 доларів.

Дії київського бізнесмена кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України. Під час досудового розслідування між прокурором та підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.

Суд призначив Василю Костюченку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності на десять років, замінивши на рік випробувального терміну.

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Теги: торгівля з росією, війна, Луцьк
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