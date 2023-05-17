Влітку можуть мобілізувати три категорії чоловіків: кому слід чекати на повістки

Влітку можуть мобілізувати три категорії чоловіків: кому слід чекати на повістки
В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до кінця серпня. Цього літа Територіальні центри комплектування (ТЦК) ЗСУ продовжать вручати повістки для уточнення мобілізаційних резервів, насамперед це стосуватиметься трьох категорій громадян.

"Апостроф" розповідає, хто саме підпадає влітку під мобілізацію.

Відповідно до законодавства України, отримати повістку можуть усі чоловіки віком від 18 до 60 років, незалежно від стану здоров'я чи соціального статусу.

Мобілізації підлягають такі категорії громадян:

– придатні або обмежено придатні на час воєнного стану віком від 28 до 60 років;

– придатні або обмежено придатні на час воєнного стану від 18 до 27 років, які стоять на військовому обліку запасу, що проходять строкову службу;

– виключені та зняті з військового обліку (власники "білого квитка"), визнані ВВК придатними або обмежено придатними під час військового стану, якщо не скоїли тяжкий злочин.

Нагадаємо, якщо особу визнали обмежено придатною, вона може служити в армії під час воєнного стану.

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Теги: мобілізація, Україна
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Коментарі 2
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Повна дурня.Якщо зняті з обліку і не придатні взагалі(ніякого цього дурнуватого квитка не існує),то як вони можуть бути мобілізовані,як???Тобто за станом здоровя не можуть бути мобілізовані навіть під час воєнного стану.Якщо перегляд,то хто відповідальний,кого притягнули?Це кримінал.
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Ти гадав, що тебе врятує "білий квиток"? Мудак ти хренов.
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