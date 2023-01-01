Де можуть служити обмежено придатні під час війни





Про це пише



Усі чоловіків віком від 18 до 60 років, які отримали повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), проходять обстеження військово-лікарської комісії (ВЛК).



Після проходження медичного огляду під час мобілізації ВЛК може ухвалити одне з таких рішень:



- Придатний до військової служби.

- Тимчасово непридатний до військової служби (повторний огляд через 2-6 місяців).

- Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

- Обмежено придатний до військової служби або непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час.



Якщо після проходження комісії ВЛК визнає чоловіка повністю непридатним до військової служби, його не мобілізують навіть в умовах війни.



Саме під час проходження військово-лікарської комісії, залежно від стану здоров’я, військової спеціальності, займаної посади та віку військовозобов’язаного визначається, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю.



Обмежена придатність означає, що особа не може служити в мирний період, проте це не дає відстрочення у разі воєнного стану. Служба обмежено придатних не може проходити в бойових частинах.



Тобто обмежено придатні особи у воєнний час підлягають мобілізації, хоча їх і не відправляють безпосередньо на лінію бойових зіткнень.



Де служать обмежено придатні у воєнний час



Під час воєнного стану обмежено придатних осіб можуть мобілізувати, але є певні обмеження щодо проходження військової служби.



Згідно з наказом Міністерства оборони України №402, обмежено придатні громадяни України не можуть служити у:



- високомобільних десантних військах,

- плавскладах,

- морській піхоті,

- спецспорудах.



Громадяни зі статусом "обмежено придатний" можуть залучатися до служби в частинах, підрозділах забезпечення, у військових комісаріатах ТЦК, в установах, організаціях, навчальних закладах.



Відповідно до пункту Г 20.3 розділу II (Медичний огляд), зазначені особи можуть бути переоглянуті госпітальними (гарнізонними) ВЛК з метою медичної та соціальної реабілітації. Але процедура проводиться не раніше, ніж через 3 роки після ухвалення постанови про обмежену придатність до військової служби.



Що робити обмежено придатній особі в разі проходження служби у високомобільних десантних військах



На думку юристки Нелі Романенко, в такому разі потрібно ініціювати переміщення.



Відповідно до п. 112 "Положення про проходження військової служби громадян України в ЗСУ", військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової служби до іншої у випадках, визначених п. 82 цього положення.



Переміщення військовослужбовця на підставі висновку ВЛК здійснюється за наявності відповідного медичного висновку, за рапортом.



Для цього потрібно:



- Подати рапорт до командира або керівника військової частини про переміщення за станом здоров’я.

- До рапорту додати висновок ВЛК про визнання людини обмежено придатною до військової служби.

- Надати відношення з тієї частини, куди військовий бажає перейти. - Заздалегідь потрібно домовитися з військовою частиною, якщо у них є місце роботи, щоб начальник цієї частини написав спеціальний документ.



Якщо рапорт подається без зазначення конкретної військової частини та відношення, його розгляд можуть призупинити.



В такому разі військового можуть перемістити або на рівнозначні посади, або на нижчі посади за станом здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо особу визнали обмежено придатною, вона може служити в армії під час воєнного стану.Про це пише ТСН Усі чоловіків віком від 18 до 60 років, які отримали повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), проходять обстеження військово-лікарської комісії (ВЛК).Після проходження медичного огляду під час мобілізації ВЛК може ухвалити одне з таких рішень:- Придатний до військової служби.- Тимчасово непридатний до військової служби (повторний огляд через 2-6 місяців).- Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.- Обмежено придатний до військової служби або непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час.Якщо після проходження комісії ВЛК визнає чоловіка повністю непридатним до військової служби, його не мобілізують навіть в умовах війни.Саме під час проходження військово-лікарської комісії, залежно від стану здоров’я, військової спеціальності, займаної посади та віку військовозобов’язаного визначається, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю.Обмежена придатність означає, що особа не може служити в мирний період, проте це не дає відстрочення у разі воєнного стану. Служба обмежено придатних не може проходити в бойових частинах.Тобто обмежено придатні особи у воєнний час підлягають мобілізації, хоча їх і не відправляють безпосередньо на лінію бойових зіткнень.Під час воєнного стану обмежено придатних осіб можуть мобілізувати, але є певні обмеження щодо проходження військової служби.Згідно з наказом Міністерства оборони України №402, обмежено придатні громадяни України не можуть служити у:- високомобільних десантних військах,- плавскладах,- морській піхоті,- спецспорудах.Громадяни зі статусом "обмежено придатний" можуть залучатися до служби в частинах, підрозділах забезпечення, у військових комісаріатах ТЦК, в установах, організаціях, навчальних закладах.Відповідно до пункту Г 20.3 розділу II (Медичний огляд), зазначені особи можуть бути переоглянуті госпітальними (гарнізонними) ВЛК з метою медичної та соціальної реабілітації. Але процедура проводиться не раніше, ніж через 3 роки після ухвалення постанови про обмежену придатність до військової служби.На думку юристки, в такому разі потрібно ініціювати переміщення.Відповідно до п. 112 "Положення про проходження військової служби громадян України в ЗСУ", військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової служби до іншої у випадках, визначених п. 82 цього положення.Переміщення військовослужбовця на підставі висновку ВЛК здійснюється за наявності відповідного медичного висновку, за рапортом.Для цього потрібно:- Подати рапорт до командира або керівника військової частини про переміщення за станом здоров’я.- До рапорту додати висновок ВЛК про визнання людини обмежено придатною до військової служби.- Надати відношення з тієї частини, куди військовий бажає перейти. - Заздалегідь потрібно домовитися з військовою частиною, якщо у них є місце роботи, щоб начальник цієї частини написав спеціальний документ.Якщо рапорт подається без зазначення конкретної військової частини та відношення, його розгляд можуть призупинити.В такому разі військового можуть перемістити або на рівнозначні посади, або на нижчі посади за станом здоров’я.

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