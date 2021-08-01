У місті на Волині на три дні перекрили залізничний переїзд





Рух автомобілів наразі заблокований, – повідомили



Переїзд не працюватиме з 17 травня до 19 травня.



Упродовж трьох днів залізничними лагодитимуть переїзд, зокрема будуть замінювати старі залізобетонні плити переїзного настилу на нові. Через це будуть заблоковані заїзди з вулиць Івана Франка та Пархоменка.



Об’їзд водіям пропонують робити через польову дорогу, про що інформуватимуть вказівники й дорожні знаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Устилуг Володимирського району тимчасово закрили залізничний переїзд на одній із ділянок через проведення ремонтних робіт.Рух автомобілів наразі заблокований, – повідомили Суспільному у виробничому підрозділі "Ковельська дистанція колії".Переїзд не працюватиме з 17 травня до 19 травня.Упродовж трьох днів залізничними лагодитимуть переїзд, зокрема будуть замінювати старі залізобетонні плити переїзного настилу на нові. Через це будуть заблоковані заїзди з вулиць Івана Франка та Пархоменка.Об’їзд водіям пропонують робити через польову дорогу, про що інформуватимуть вказівники й дорожні знаки.

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