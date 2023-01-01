Окупанти поцілили у лікарню в Бериславі і багатоповерхівку в Херсоні. ФОТО

Окупанти поцілили у лікарню в Бериславі і багатоповерхівку в Херсоні. ФОТО
Російські військові вранці 17 травня завдали ударів по лікарні у Бериславі та багатоповерхівці у Херсоні.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.

"Російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни", - йдеться в дописі.

Пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

Також Херсонська обласна прокуратура повідомила, що у Херсоні ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку. Від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти поцілили у лікарню в Бериславі і багатоповерхівку в Херсоні. ФОТО


Окупанти поцілили у лікарню в Бериславі і багатоповерхівку в Херсоні. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині на три дні перекрили залізничний переїзд
Сьогодні, 12:00
Окупанти поцілили у лікарню в Бериславі і багатоповерхівку в Херсоні. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Волинським бійцям на Авдіївському напрямку потрібна допомога: збирають кошти на відновлення автівок
Сьогодні, 11:40
СБУ викрила блогерів, які «засвітили» роботу ППО під час удару рф по Києву
Сьогодні, 11:10
У Луцьку кличуть на концерт «Європейська мелодія миру»
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
На Волині невідомий зняв прапор з могили Героя і викинув у сміття На Волині невідомий зняв прапор з могили Героя і викинув у сміття
Сьогодні, 10:55
Втрати росії у війні проти України перевищили 200 тисяч убитими Втрати росії у війні проти України перевищили 200 тисяч убитими
Сьогодні, 08:55
У Білорусі чиновники зможуть виїжджати за кордон тільки з дозволу Лукашенка У Білорусі чиновники зможуть виїжджати за кордон тільки з дозволу Лукашенка
Сьогодні, 07:09
На війні загинув художник-декоратор фільму «Памфір» Володимир Чорний На війні загинув художник-декоратор фільму «Памфір» Володимир Чорний
Сьогодні, 05:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині на три дні перекрили залізничний переїзд
Сьогодні, 12:00
 0
Окупанти поцілили у лікарню в Бериславі і багатоповерхівку в Херсоні. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
Волинським бійцям на Авдіївському напрямку потрібна допомога: збирають кошти на відновлення автівок
Сьогодні, 11:40
 0
СБУ викрила блогерів, які «засвітили» роботу ППО під час удару рф по Києву
Сьогодні, 11:10
 0
У Луцьку кличуть на концерт «Європейська мелодія миру»
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8