Окупанти поцілили у лікарню в Бериславі і багатоповерхівку в Херсоні. ФОТО

Російські військові вранці 17 травня завдали ударів по лікарні у Бериславі та багатоповерхівці у Херсоні.Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі."Російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни", - йдеться в дописі.Пацієнти та працівники лікарні не постраждали.Також Херсонська обласна прокуратура повідомила, що у Херсоні ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку. Від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури.