Окупанти поцілили у лікарню в Бериславі і багатоповерхівку в Херсоні. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Російські військові вранці 17 травня завдали ударів по лікарні у Бериславі та багатоповерхівці у Херсоні.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.
"Російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни", - йдеться в дописі.
Пацієнти та працівники лікарні не постраждали.
Також Херсонська обласна прокуратура повідомила, що у Херсоні ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку. Від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури.
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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.
"Російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни", - йдеться в дописі.
Пацієнти та працівники лікарні не постраждали.
Також Херсонська обласна прокуратура повідомила, що у Херсоні ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку. Від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури.
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