У Херсоні СБУ затримала медсестру, яка «зливала» ворогу персональні дані українських захисників

У Херсоні СБУ затримала медсестру, яка «зливала» ворогу персональні дані українських захисників
СБУ затримала медсестру, яка працювала на фсб і «зливала» ворогу персональні дані українських захисників.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки затримала ще одну російську агентку у результаті контрдиверсійних заходів у звільненому Херсоні.

Нею виявилась медсестра однієї з місцевих лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником фсб.

За його завданням після звільнення Херсона вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

У подальшому зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі.

Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру.

Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні «звіти» до фсб через месенджер.

Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту.
У Херсоні СБУ затримала медсестру, яка «зливала» ворогу персональні дані українських захисників

Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників в одній із антиукраїнських груп у Телеграм.
У Херсоні СБУ затримала медсестру, яка «зливала» ворогу персональні дані українських захисників

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
У Херсоні СБУ затримала медсестру, яка «зливала» ворогу персональні дані українських захисників

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна, Херсон, медсестра
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