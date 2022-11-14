У Херсоні СБУ затримала медсестру, яка «зливала» ворогу персональні дані українських захисників





Про це повідомили у пресслужбі



Служба безпеки затримала ще одну російську агентку у результаті контрдиверсійних заходів у звільненому Херсоні.



Нею виявилась медсестра однієї з місцевих лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником фсб.



За його завданням після звільнення Херсона вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.



У подальшому зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі.



Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру.



Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні «звіти» до фсб через месенджер.



Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту.



Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників в одній із антиукраїнських груп у Телеграм.



Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала медсестру, яка працювала на фсб і «зливала» ворогу персональні дані українських захисників.Про це повідомили у пресслужбі СБУ Служба безпеки затримала ще одну російську агентку у результаті контрдиверсійних заходів у звільненому Херсоні.Нею виявилась медсестра однієї з місцевих лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником фсб.За його завданням після звільнення Херсона вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.У подальшому зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі.Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру.Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні «звіти» до фсб через месенджер.Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту.Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників в одній із антиукраїнських груп у Телеграм.Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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