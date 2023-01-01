Волинські лицедії взяли участь у ярмарку українського фольклору у Польщі

Волинські лицедії взяли участь у ярмарку українського фольклору у Польщі
Волинські лицедії взяли участь у XXXVI ярмарку українського фольклору у Польщі.

Про це повідомляють на сторінці Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка.

У Кентшині 14 травня відбувся 36 регіональний ярмарок українського фольклору «З мальованої скрині». Гасло заходу: «Україна переможе».
Цьогорічний концерт присвятили українським героям, які майже десять років захищають Україну та Європу від московської орди. А також згадали і про жінок, які у такий трагічний час для країни несуть практично весь тягар виховання дітей, біль їх втрати і передачу любові до Батьківщини.

Серед присутніх були, зокрема, місцеві владці, керівники освітніх закладів та місцевих гуртків Об’єднання українців у Польщі та духовенство. У їхніх промовах домінувала тема війни, заклики до допомоги біженцям з України та підтримки воюючих українських воїнів.

Перед глядачами виступив український ансамбль пісні і танцю «Думка» та учні з Гурова-Ілавецького, а потому й оркестр і солісти Волинського академічного облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка.
Концерт організували Центральноєвропейський молодіжний навчальний центр у Гурові-Ілавецькому, Ольштинський відділ та Кентшинський гурток ОУП та Кентшинський культурний центр. Проєкт реалізували завдяки підтримці маршала Вармінсько-Мазурського воєводства, мера міста та голови Кентшинського повіту.
Волинські лицедії взяли участь у ярмарку українського фольклору у Польщі

"Не втомлюємося дякувати полякам та Польщі в цілому за виявлену дотепер прихильність та підтримку!" - наголошують волинські лицедії.
Волинські лицедії взяли участь у ярмарку українського фольклору у Польщі
Волинські лицедії взяли участь у ярмарку українського фольклору у Польщі
Волинські лицедії взяли участь у ярмарку українського фольклору у Польщі
Волинські лицедії взяли участь у ярмарку українського фольклору у Польщі
Волинські лицедії взяли участь у ярмарку українського фольклору у Польщі

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Теги: Волинські лицедії, Польща
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