Війна забрала життя 26-річного Героя з Волині Святослава Лукащука

Війна забрала життя 26-річного Героя з Волині Святослава Лукащука
На війні загинув захисник із міста Ківерці Святослав Лукащук.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

"16 травня 2023 року під час виконання бойового завдання героїчною смертю в районі околиці населеного пункту Федорівка Бахмутського району Донецької області загинув солдат 125-ої окремої бригади сил територіальної оборони Лукащук Святослав Ігорович", - йдеться у дописі.

Захисник народився 7 квітня 1997 року. Проживав у місті Ківерці. Боронив нашу Батьківщину від 17 березня 2022 року.

Усі деталі про зустріч траурного кортежу та церемонію прощання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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