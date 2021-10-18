Найбільше подорожчала свинина: як на Волині змінились ціни на продукти

Найбільше подорожчала свинина: як на Волині змінились ціни на продукти
За квітень на споживчих ринках області ціни на продукти зросли не суттєво. Найбільше подорожчала свинина.

Натомість здешевшали овочі та фрукти, – повідомили в обласному управлінні статистики, передає Суспільне.

Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 2,7 %.

На що зросла ціна

Найбільше (на 9,0%) подорожчала свинина. Підвищились також ціни на сири, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, хліб, макаронні вироби, м'ясо птиці, цукор на 3,3–0,9%.

Також зросла ціна на безалкогольні напої і взуття.

Які продукти подешевшали

Як зазначили в обласному управлінні статистики, на споживчих ринках спостерігається зниження ціни на яйця. Вони здешевшали одразу на 11,4%.

Також зменшилася вартість овочів(-2,8*) і фруктів (-3%), які росли в ціні від початку весни. Серед продуктів, які здешевшали також опинилися: молоко, рис, телятина і масло.

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Теги: продукти, здорожчання, Волинь
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