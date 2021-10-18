Найбільше подорожчала свинина: як на Волині змінились ціни на продукти





Натомість здешевшали овочі та фрукти, – повідомили в обласному управлінні статистики, передає



Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 2,7 %.



На що зросла ціна



Найбільше (на 9,0%) подорожчала свинина. Підвищились також ціни на сири, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, хліб, макаронні вироби, м'ясо птиці, цукор на 3,3–0,9%.



Також зросла ціна на безалкогольні напої і взуття.



Які продукти подешевшали



Як зазначили в обласному управлінні статистики, на споживчих ринках спостерігається зниження ціни на яйця. Вони здешевшали одразу на 11,4%.



Також зменшилася вартість овочів(-2,8*) і фруктів (-3%), які росли в ціні від початку весни. Серед продуктів, які здешевшали також опинилися: молоко, рис, телятина і масло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За квітень на споживчих ринках області ціни на продукти зросли не суттєво. Найбільше подорожчала свинина.Натомість здешевшали овочі та фрукти, – повідомили в обласному управлінні статистики, передає Суспільне Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 2,7 %.Найбільше (на 9,0%) подорожчала свинина. Підвищились також ціни на сири, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, хліб, макаронні вироби, м'ясо птиці, цукор на 3,3–0,9%.Також зросла ціна на безалкогольні напої і взуття.Як зазначили в обласному управлінні статистики, на споживчих ринках спостерігається зниження ціни на яйця. Вони здешевшали одразу на 11,4%.Також зменшилася вартість овочів(-2,8*) і фруктів (-3%), які росли в ціні від початку весни. Серед продуктів, які здешевшали також опинилися: молоко, рис, телятина і масло.

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