Борчиня з Волині представлятиме Україну на чемпіонаті світу
Сьогодні, 13:50
Ковельська борчиня Діана Рисьова в складі збірної представлятиме Україну на чемпіонаті світу.
Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Нещодавно у Львові відбувся відбірковий чемпіонат України з вільної, греко-римської та жіночої боротьби. На ньому визначали склад національної збірної команди, яка згодом братиме участь у чемпіонаті світу, який відбудеться у вересні в Норвегії.
Волинь представляла вихованка ДЮСШ №1 ім. Петра Стуса Діана Рисьова. У півфіналі дівчина поступилась борчині з Рівного, проте здобула «бронзу», достроково перемігши спортсменку з Донеччини.
Ковельчанка в складі збірної України вирушає на навчально-тренувальні збори, які проходитимуть на Олімпійській базі на Київщині.
Загалом жіноча збірна Волинської області вперше зайняла ІІ місце у командному заліку на чемпіонаті України.
«Вітаємо Діану Рисьову та її тренера Олега Стуса та бажаємо подальших успіхів на міжнародній арені», - каже директор ДЮСШ №1 ім. П. Стуса Віталій Волосюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Нещодавно у Львові відбувся відбірковий чемпіонат України з вільної, греко-римської та жіночої боротьби. На ньому визначали склад національної збірної команди, яка згодом братиме участь у чемпіонаті світу, який відбудеться у вересні в Норвегії.
Волинь представляла вихованка ДЮСШ №1 ім. Петра Стуса Діана Рисьова. У півфіналі дівчина поступилась борчині з Рівного, проте здобула «бронзу», достроково перемігши спортсменку з Донеччини.
Ковельчанка в складі збірної України вирушає на навчально-тренувальні збори, які проходитимуть на Олімпійській базі на Київщині.
Загалом жіноча збірна Волинської області вперше зайняла ІІ місце у командному заліку на чемпіонаті України.
«Вітаємо Діану Рисьову та її тренера Олега Стуса та бажаємо подальших успіхів на міжнародній арені», - каже директор ДЮСШ №1 ім. П. Стуса Віталій Волосюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія збільшила обстріли трьох прикордонних областей, – Маляр
Сьогодні, 14:16
Борчиня з Волині представлятиме Україну на чемпіонаті світу
Сьогодні, 13:50
Медіа