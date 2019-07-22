Борчиня з Волині представлятиме Україну на чемпіонаті світу

Борчиня з Волині представлятиме Україну на чемпіонаті світу
Ковельська борчиня Діана Рисьова в складі збірної представлятиме Україну на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

Нещодавно у Львові відбувся відбірковий чемпіонат України з вільної, греко-римської та жіночої боротьби. На ньому визначали склад національної збірної команди, яка згодом братиме участь у чемпіонаті світу, який відбудеться у вересні в Норвегії.

Волинь представляла вихованка ДЮСШ №1 ім. Петра Стуса Діана Рисьова. У півфіналі дівчина поступилась борчині з Рівного, проте здобула «бронзу», достроково перемігши спортсменку з Донеччини.

Ковельчанка в складі збірної України вирушає на навчально-тренувальні збори, які проходитимуть на Олімпійській базі на Київщині.

Загалом жіноча збірна Волинської області вперше зайняла ІІ місце у командному заліку на чемпіонаті України.

«Вітаємо Діану Рисьову та її тренера Олега Стуса та бажаємо подальших успіхів на міжнародній арені», - каже директор ДЮСШ №1 ім. П. Стуса Віталій Волосюк.

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Теги: чемпіонат світу, Ковель, Діана Рисьова
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