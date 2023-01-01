Коли випускникам шкіл Луцької громади вручатимуть медалі й свідоцтва про освіту





Про це розповів Віталій Бондар.



З його слів, попередньо вручення медалей та свідоцтв для учнів 11-их класів заплановане на 20 червня, свідоцтва для дев'ятикласників вручатимуть 15 червня.



Віталій Бондар зазначив, що найближчими днями з керівниками шкіл проводитимуть наради щодо урочистих заходів з нагоди завершення навчального року. Каже: такі заходи можливі з врахуванням доступу до укриттів та доступу до них.



"Попередньо є рекомендації. Мусимо ще порадитися з директорами, бо може будуть коригування від них. Але кожен керівник закладу освіти приймає рішення щодо організації освітнього процесу щодо випускних чи останніх дзвоників, випускних вечорів чи вручення медалей у межах їхніх компетенцій", – сказав посадовець.



Усього в школах міської громади, додав Віталій Бондар, 2022/2023 навчальний рік завершують 1 650 учнів 11-их класів і 2 880 учнів 9-их класів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській територіальній громаді свідоцтва про здобуття повної та базової загальної середньої освіти вручатимуть у червні. У якому форматі цьогоріч відбудуться "останні дзвоники" ще визначають.Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освітиЗ його слів, попередньо вручення медалей та свідоцтв для учнів 11-их класів заплановане на 20 червня, свідоцтва для дев'ятикласників вручатимуть 15 червня.Віталій Бондар зазначив, що найближчими днями з керівниками шкіл проводитимуть наради щодо урочистих заходів з нагоди завершення навчального року. Каже: такі заходи можливі з врахуванням доступу до укриттів та доступу до них."Попередньо є рекомендації. Мусимо ще порадитися з директорами, бо може будуть коригування від них. Але кожен керівник закладу освіти приймає рішення щодо організації освітнього процесу щодо випускних чи останніх дзвоників, випускних вечорів чи вручення медалей у межах їхніх компетенцій", – сказав посадовець.Усього в школах міської громади, додав Віталій Бондар, 2022/2023 навчальний рік завершують 1 650 учнів 11-их класів і 2 880 учнів 9-их класів.

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