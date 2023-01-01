Коли випускникам шкіл Луцької громади вручатимуть медалі й свідоцтва про освіту
Сьогодні, 14:05
У Луцькій міській територіальній громаді свідоцтва про здобуття повної та базової загальної середньої освіти вручатимуть у червні. У якому форматі цьогоріч відбудуться "останні дзвоники" ще визначають.
Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
З його слів, попередньо вручення медалей та свідоцтв для учнів 11-их класів заплановане на 20 червня, свідоцтва для дев'ятикласників вручатимуть 15 червня.
Віталій Бондар зазначив, що найближчими днями з керівниками шкіл проводитимуть наради щодо урочистих заходів з нагоди завершення навчального року. Каже: такі заходи можливі з врахуванням доступу до укриттів та доступу до них.
"Попередньо є рекомендації. Мусимо ще порадитися з директорами, бо може будуть коригування від них. Але кожен керівник закладу освіти приймає рішення щодо організації освітнього процесу щодо випускних чи останніх дзвоників, випускних вечорів чи вручення медалей у межах їхніх компетенцій", – сказав посадовець.
Усього в школах міської громади, додав Віталій Бондар, 2022/2023 навчальний рік завершують 1 650 учнів 11-их класів і 2 880 учнів 9-их класів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
З його слів, попередньо вручення медалей та свідоцтв для учнів 11-их класів заплановане на 20 червня, свідоцтва для дев'ятикласників вручатимуть 15 червня.
Віталій Бондар зазначив, що найближчими днями з керівниками шкіл проводитимуть наради щодо урочистих заходів з нагоди завершення навчального року. Каже: такі заходи можливі з врахуванням доступу до укриттів та доступу до них.
"Попередньо є рекомендації. Мусимо ще порадитися з директорами, бо може будуть коригування від них. Але кожен керівник закладу освіти приймає рішення щодо організації освітнього процесу щодо випускних чи останніх дзвоників, випускних вечорів чи вручення медалей у межах їхніх компетенцій", – сказав посадовець.
Усього в школах міської громади, додав Віталій Бондар, 2022/2023 навчальний рік завершують 1 650 учнів 11-их класів і 2 880 учнів 9-их класів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія збільшила обстріли трьох прикордонних областей, – Маляр
Сьогодні, 14:16
Коли випускникам шкіл Луцької громади вручатимуть медалі й свідоцтва про освіту
Сьогодні, 14:05
Борчиня з Волині представлятиме Україну на чемпіонаті світу
Сьогодні, 13:50
Медіа