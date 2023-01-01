Коли випускникам шкіл Луцької громади вручатимуть медалі й свідоцтва про освіту

Коли випускникам шкіл Луцької громади вручатимуть медалі й свідоцтва про освіту
У Луцькій міській територіальній громаді свідоцтва про здобуття повної та базової загальної середньої освіти вручатимуть у червні. У якому форматі цьогоріч відбудуться "останні дзвоники" ще визначають.

Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

З його слів, попередньо вручення медалей та свідоцтв для учнів 11-их класів заплановане на 20 червня, свідоцтва для дев'ятикласників вручатимуть 15 червня.

Віталій Бондар зазначив, що найближчими днями з керівниками шкіл проводитимуть наради щодо урочистих заходів з нагоди завершення навчального року. Каже: такі заходи можливі з врахуванням доступу до укриттів та доступу до них.

"Попередньо є рекомендації. Мусимо ще порадитися з директорами, бо може будуть коригування від них. Але кожен керівник закладу освіти приймає рішення щодо організації освітнього процесу щодо випускних чи останніх дзвоників, випускних вечорів чи вручення медалей у межах їхніх компетенцій", – сказав посадовець.

Усього в школах міської громади, додав Віталій Бондар, 2022/2023 навчальний рік завершують 1 650 учнів 11-их класів і 2 880 учнів 9-их класів.

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Теги: Луцька громада, освіта
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