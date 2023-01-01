Росія збільшила обстріли трьох прикордонних областей, – Маляр





Про це Ганна Маляр.



"За останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська - 23.



Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти", - йдеться в повідомленні.



Маляр зазначила, що Росія веде війну без правил та системно порушує норми міжнародного гуманітарного права. Крім того, артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі наші війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках.



"На Бахмутському напрямку зараз:



звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км - не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування.



У самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається.



Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації - наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей", - наголосила Маляр.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останній місяць ворог збільшив обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської.Про це повідомила заступниця міністра оборони"За останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська - 23.Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти", - йдеться в повідомленні.Маляр зазначила, що Росія веде війну без правил та системно порушує норми міжнародного гуманітарного права. Крім того, артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі наші війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках."На Бахмутському напрямку зараз:звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км - не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування.У самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається.Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації - наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей", - наголосила Маляр.Нагадаємо, що втрати росії у війні проти України перевищили 200 тисяч убитими

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію