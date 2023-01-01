Росія збільшила обстріли трьох прикордонних областей, – Маляр

Росія збільшила обстріли трьох прикордонних областей, – Маляр
За останній місяць ворог збільшив обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"За останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська - 23.

Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти", - йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що Росія веде війну без правил та системно порушує норми міжнародного гуманітарного права. Крім того, артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі наші війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках.

"На Бахмутському напрямку зараз:

звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км - не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування.

У самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається.

Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації - наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, що втрати росії у війні проти України перевищили 200 тисяч убитими.

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Теги: Росія, Україна, війна
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