Втрати росії у війні проти України перевищили 200 тисяч убитими

Втрати росії у війні проти України перевищили 200 тисяч убитими
За минулу добу, 16 травня, українські захисники знищили ще 610 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3771 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7365 (+17) од,
- артилерійських систем – 3166 (+16) од,
- РСЗВ – 562 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 318 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2748 (+16),
- крилаті ракети ‒ 982 (+9),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 417 (+7).

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Теги: Генштаб, втрати, війна, Росія, Україна
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