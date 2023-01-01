Втрати росії у війні проти України перевищили 200 тисяч убитими





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3771 (+9) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7365 (+17) од,

- артилерійських систем – 3166 (+16) од,

- РСЗВ – 562 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 318 (+2) од,

- літаків – 308 (+0) од,

- гелікоптерів – 294 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2748 (+16),

- крилаті ракети ‒ 982 (+9),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од,

- спеціальна техніка ‒ 417 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 16 травня, українські захисники знищили ще 610 окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 200590 (+610) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3771 (+9) од,- бойових броньованих машин ‒ 7365 (+17) од,- артилерійських систем – 3166 (+16) од,- РСЗВ – 562 (+0) од,- засоби ППО ‒ 318 (+2) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2748 (+16),- крилаті ракети ‒ 982 (+9),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од,- спеціальна техніка ‒ 417 (+7).

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