Курс валют у Луцьку 17 травня

Курс валют у Луцьку 17 травня
17 травня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 37.60.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.92, а продають за – 41.19.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.02, а продають за 9,12.

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Теги: курс валют, Луцьк
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