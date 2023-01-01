На центральному проспекті Луцька облаштовують «острівці безпеки»: реакція водіїв. ВІДЕО

На центральному проспекті Луцька облаштовують «острівці безпеки»: реакція водіїв. ВІДЕО
У Луцьку на нерегульованих пішохідних переходах уздовж проспекту Волі влаштовують засоби регулювання руху транспорту – "острівці безпеки".

Усього тут мають встановити вісім таких конструкцій, – розповів Суспільному заступник директора фірми-підрядника Сергій Володько.

16 травня один з "острівців безпеки" обладнали поруч з міським Центром меддопомоги. Його вже вимостили і на ньому встановили дорожні знаки.

На інших локаціях робітники зрізають шар асфальту на дорозі, вкладають бруківку та бордюри.

Завершити будівництво "острівців безпеки" на проспекті Волі планують до кінця травня, – зазначив заступник директора фірми-підрядника Сергій Володько. Після цього підключать електроживлення до дорожніх знаків про об’їзд перешкод, щоб вони світилися вночі.

Суспільне поспілкувалося з пішоходами та водіями легкових автомобілів і громадського транспорту в Луцьку щодо доцільності встановлення "острівців безпеки". Далі - у відео.


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Теги: "острівці безпеки", Луцьк
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Коментарі 1
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Якщо вам немає куди діти кошти,краще зробіть пандуси,а не оце непорозуміння
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