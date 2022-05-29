Лучанка рік чекає з полону свого нареченого — оборонця «Азовсталі»
Сьогодні, 09:50
Лучанка Катерина Калюжна уже рік чекає на свого нареченого, який обороняв «Азовсталь». Аби привернути увагу до полонених «азовців», вона долучилася до флешмобу, який організувала Асоціація родин захисників «Азовсталі» #ПоговорітьЗНамиПроАзов.
Про це пише Конкурент.
Дівчина розповіла, що родини азовців запустили цей флешмоб в один день, щоби його краще побачили. У дописі, присвяченому цій акції, Катерина написала, що уже рік, замість обіцяних 3-4 місяців родини чекають на своїх воїнів.
«Пройшов майже рік, як наші рідні з полку 4308 в полоні. Рік жаху, невідомості та безсилля. Рік полону, замість обіцяних 3-4 місяців.
Наші рідні боролися за всю Україну, за всіх українців, щоб ми з вами мали можливість кожного ранку прокидатися в своєму ліжку, пити ранкову каву, займатися своїми справами у вільній та незалежній країні.
Вони виконали все, що було в їхніх силах, і навіть більше. Але досі знаходяться в полоні. Де та в якому стані – невідомо. Всі, хто слідкує за обмінами, помітили, що вони проходять без бійців полку 4308.
Чому так відбувається і скільки нашим рідним чекати повернення додому ми не знаємо», – йдеться у повідомленні.
Родини зверталися до центральної влади, однак позитивних рухів не було.
«Не зреагували ніяк, на жаль. З нами контактує координаційний штаб з питань поводження з військовополеними, ми маємо зустрічі з ними. Також мали зустріч з Дмитром Лубінцем (уповноваженим Верховної Ради з прав людини, - ред.)», – каже наречена бранця кремля.
І додає, що найчастіше контактує з членами Асоціації родин захисників «Азовсталі».
«У нас мало бути весілля, але воно не відбулося. Якраз ішла активна підготовка до весілля, але воно не відбулося, бо почалася війна», – пригадує Катя.
За словами дівчини, суть цього флешмобу полягає у тому, щоб змотивувати владців шукати нових шляхів, аби звільнити «азовців».
«Статистика обміну «азовців» дуже маленька. Навіть не дивлячись на останній обмін, який відбувся 6 травня, у відсотковому співвідношення це дуже мало.
От якщо говорити про 6 травня, то це 6% від загальної кількості полонених саме з полку «Азов». І відповідно цей флешмоб був запущений саме через те, щоби нам дали відповіді, щоби нас зрозуміли.
Ми розуміємо, що ситуація складна, розуміємо, як росіяни реагують на «Азов». Тому, можливо, з нашої сторони потрібно шукати більш цікаві підходи для вирішення цієї ситуації, можливо брати і пропонувати їм цікавіші варіанти, щоб можна було обмінювати «Азов».
Для цього була скерована ця акція», – поділилася дівчина.
Катерина свого коханого знає вже восьмий рік. Рік уже чекає з полону.
«Особистих даних не можу сказати. Можу лиш розповісти, що ми знаємо одне одного давно, вже восьмий рік. З полону я чекаю його вже практично рік. Він вийшов з «Азовсталі», – розповіла вона.
Нагадаємо, 20 травня – річниця виходу захисників «Азовсталі» в полон. Саме 20 травня 2022 року – був останній день, як виходили оборонці.
«Асоціація ініціювала петицію, яку підписали за два дні. Петиція про те, щоби зробити 20 травня – днем захисників Маріуполя. Це не свято, це день, коли можна буде вшанувати тих, хто загинув, тих, хто в полоні, тих, хто стояв за це місто», – зазначила дівчина.
Наразі відповідь щодо цієї петиції не надходила.
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Про це пише Конкурент.
Дівчина розповіла, що родини азовців запустили цей флешмоб в один день, щоби його краще побачили. У дописі, присвяченому цій акції, Катерина написала, що уже рік, замість обіцяних 3-4 місяців родини чекають на своїх воїнів.
«Пройшов майже рік, як наші рідні з полку 4308 в полоні. Рік жаху, невідомості та безсилля. Рік полону, замість обіцяних 3-4 місяців.
Наші рідні боролися за всю Україну, за всіх українців, щоб ми з вами мали можливість кожного ранку прокидатися в своєму ліжку, пити ранкову каву, займатися своїми справами у вільній та незалежній країні.
Вони виконали все, що було в їхніх силах, і навіть більше. Але досі знаходяться в полоні. Де та в якому стані – невідомо. Всі, хто слідкує за обмінами, помітили, що вони проходять без бійців полку 4308.
Чому так відбувається і скільки нашим рідним чекати повернення додому ми не знаємо», – йдеться у повідомленні.
Родини зверталися до центральної влади, однак позитивних рухів не було.
«Не зреагували ніяк, на жаль. З нами контактує координаційний штаб з питань поводження з військовополеними, ми маємо зустрічі з ними. Також мали зустріч з Дмитром Лубінцем (уповноваженим Верховної Ради з прав людини, - ред.)», – каже наречена бранця кремля.
І додає, що найчастіше контактує з членами Асоціації родин захисників «Азовсталі».
«У нас мало бути весілля, але воно не відбулося. Якраз ішла активна підготовка до весілля, але воно не відбулося, бо почалася війна», – пригадує Катя.
За словами дівчини, суть цього флешмобу полягає у тому, щоб змотивувати владців шукати нових шляхів, аби звільнити «азовців».
«Статистика обміну «азовців» дуже маленька. Навіть не дивлячись на останній обмін, який відбувся 6 травня, у відсотковому співвідношення це дуже мало.
От якщо говорити про 6 травня, то це 6% від загальної кількості полонених саме з полку «Азов». І відповідно цей флешмоб був запущений саме через те, щоби нам дали відповіді, щоби нас зрозуміли.
Ми розуміємо, що ситуація складна, розуміємо, як росіяни реагують на «Азов». Тому, можливо, з нашої сторони потрібно шукати більш цікаві підходи для вирішення цієї ситуації, можливо брати і пропонувати їм цікавіші варіанти, щоб можна було обмінювати «Азов».
Для цього була скерована ця акція», – поділилася дівчина.
Катерина свого коханого знає вже восьмий рік. Рік уже чекає з полону.
«Особистих даних не можу сказати. Можу лиш розповісти, що ми знаємо одне одного давно, вже восьмий рік. З полону я чекаю його вже практично рік. Він вийшов з «Азовсталі», – розповіла вона.
Нагадаємо, 20 травня – річниця виходу захисників «Азовсталі» в полон. Саме 20 травня 2022 року – був останній день, як виходили оборонці.
«Асоціація ініціювала петицію, яку підписали за два дні. Петиція про те, щоби зробити 20 травня – днем захисників Маріуполя. Це не свято, це день, коли можна буде вшанувати тих, хто загинув, тих, хто в полоні, тих, хто стояв за це місто», – зазначила дівчина.
Наразі відповідь щодо цієї петиції не надходила.
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