Лучанка рік чекає з полону свого нареченого — оборонця «Азовсталі»

Лучанка рік чекає з полону свого нареченого — оборонця «Азовсталі»
Лучанка Катерина Калюжна уже рік чекає на свого нареченого, який обороняв «Азовсталь». Аби привернути увагу до полонених «азовців», вона долучилася до флешмобу, який організувала Асоціація родин захисників «Азовсталі» #ПоговорітьЗНамиПроАзов.

Про це пише Конкурент.

Дівчина розповіла, що родини азовців запустили цей флешмоб в один день, щоби його краще побачили. У дописі, присвяченому цій акції, Катерина написала, що уже рік, замість обіцяних 3-4 місяців родини чекають на своїх воїнів.

«Пройшов майже рік, як наші рідні з полку 4308 в полоні. Рік жаху, невідомості та безсилля. Рік полону, замість обіцяних 3-4 місяців.

Наші рідні боролися за всю Україну, за всіх українців, щоб ми з вами мали можливість кожного ранку прокидатися в своєму ліжку, пити ранкову каву, займатися своїми справами у вільній та незалежній країні.

Вони виконали все, що було в їхніх силах, і навіть більше. Але досі знаходяться в полоні. Де та в якому стані – невідомо. Всі, хто слідкує за обмінами, помітили, що вони проходять без бійців полку 4308.

Чому так відбувається і скільки нашим рідним чекати повернення додому ми не знаємо», – йдеться у повідомленні.

Родини зверталися до центральної влади, однак позитивних рухів не було.

«Не зреагували ніяк, на жаль. З нами контактує координаційний штаб з питань поводження з військовополеними, ми маємо зустрічі з ними. Також мали зустріч з Дмитром Лубінцем (уповноваженим Верховної Ради з прав людини, - ред.)», – каже наречена бранця кремля.

І додає, що найчастіше контактує з членами Асоціації родин захисників «Азовсталі».

«У нас мало бути весілля, але воно не відбулося. Якраз ішла активна підготовка до весілля, але воно не відбулося, бо почалася війна», – пригадує Катя.

За словами дівчини, суть цього флешмобу полягає у тому, щоб змотивувати владців шукати нових шляхів, аби звільнити «азовців».

«Статистика обміну «азовців» дуже маленька. Навіть не дивлячись на останній обмін, який відбувся 6 травня, у відсотковому співвідношення це дуже мало.

От якщо говорити про 6 травня, то це 6% від загальної кількості полонених саме з полку «Азов». І відповідно цей флешмоб був запущений саме через те, щоби нам дали відповіді, щоби нас зрозуміли.

Ми розуміємо, що ситуація складна, розуміємо, як росіяни реагують на «Азов». Тому, можливо, з нашої сторони потрібно шукати більш цікаві підходи для вирішення цієї ситуації, можливо брати і пропонувати їм цікавіші варіанти, щоб можна було обмінювати «Азов».

Для цього була скерована ця акція», – поділилася дівчина.

Катерина свого коханого знає вже восьмий рік. Рік уже чекає з полону.

«Особистих даних не можу сказати. Можу лиш розповісти, що ми знаємо одне одного давно, вже восьмий рік. З полону я чекаю його вже практично рік. Він вийшов з «Азовсталі», – розповіла вона.

Нагадаємо, 20 травня – річниця виходу захисників «Азовсталі» в полон. Саме 20 травня 2022 року – був останній день, як виходили оборонці.

«Асоціація ініціювала петицію, яку підписали за два дні. Петиція про те, щоби зробити 20 травня – днем захисників Маріуполя. Це не свято, це день, коли можна буде вшанувати тих, хто загинув, тих, хто в полоні, тих, хто стояв за це місто», – зазначила дівчина.

Наразі відповідь щодо цієї петиції не надходила.

Лучанка рік чекає з полону свого нареченого — оборонця «Азовсталі»


Лучанка рік чекає з полону свого нареченого — оборонця «Азовсталі»


Лучанка рік чекає з полону свого нареченого — оборонця «Азовсталі»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: "Азов", полон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині однорічна дитина зачинилася у квартирі: викликали рятувальників
Сьогодні, 10:15
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку
Сьогодні, 10:05
Лучанка рік чекає з полону свого нареченого — оборонця «Азовсталі»
Сьогодні, 09:50
Як волинські піротехніки розміновують Донеччину. ФОТО
Сьогодні, 09:38
На центральному проспекті Луцька облаштовують «острівці безпеки»: реакція водіїв. ВІДЕО
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
Як у полоні катують українських військових: серед них – «азовці» Як у полоні катують українських військових: серед них – «азовці»
29 травень, 2022, 07:00
Погрожували забрати дитину: Мар’яна Мамонова розповіла, що пережила в російському полоні. ВІДЕО Погрожували забрати дитину: Мар’яна Мамонова розповіла, що пережила в російському полоні. ВІДЕО
15 травень, 17:30
Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО
11 травень, 18:25
Матір полоненого оборонця «Азовсталі» з Волині виступила з промовою в ООН. ФОТО Матір полоненого оборонця «Азовсталі» з Волині виступила з промовою в ООН. ФОТО
10 травень, 21:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Сухомлинського на балконі багатоповерхівки загорівся матрац
Сьогодні, 10:33
 0
На Волині однорічна дитина зачинилася у квартирі: викликали рятувальників
Сьогодні, 10:15
 0
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку
Сьогодні, 10:05
 0
Лучанка рік чекає з полону свого нареченого — оборонця «Азовсталі»
Сьогодні, 09:50
 0
Як волинські піротехніки розміновують Донеччину. ФОТО
Сьогодні, 09:38
 0
Медіа
відео
1/8