Лучанка рік чекає з полону свого нареченого — оборонця «Азовсталі»

Катерина Калюжна уже рік чекає на свого нареченого, який обороняв «Азовсталь». Аби привернути увагу до полонених «азовців», вона долучилася до флешмобу, який організувала Асоціація родин захисників «Азовсталі» #ПоговорітьЗНамиПроАзов.



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Дівчина розповіла, що родини азовців запустили цей флешмоб в один день, щоби його краще побачили. У дописі, присвяченому цій акції, Катерина написала, що уже рік, замість обіцяних 3-4 місяців родини чекають на своїх воїнів.



«Пройшов майже рік, як наші рідні з полку 4308 в полоні. Рік жаху, невідомості та безсилля. Рік полону, замість обіцяних 3-4 місяців.



Наші рідні боролися за всю Україну, за всіх українців, щоб ми з вами мали можливість кожного ранку прокидатися в своєму ліжку, пити ранкову каву, займатися своїми справами у вільній та незалежній країні.



Вони виконали все, що було в їхніх силах, і навіть більше. Але досі знаходяться в полоні. Де та в якому стані – невідомо. Всі, хто слідкує за обмінами, помітили, що вони проходять без бійців полку 4308.



Чому так відбувається і скільки нашим рідним чекати повернення додому ми не знаємо», – йдеться у повідомленні.



Родини зверталися до центральної влади, однак позитивних рухів не було.



«Не зреагували ніяк, на жаль. З нами контактує координаційний штаб з питань поводження з військовополеними, ми маємо зустрічі з ними. Також мали зустріч з Дмитром Лубінцем (уповноваженим Верховної Ради з прав людини, - ред.)», – каже наречена бранця кремля.



І додає, що найчастіше контактує з членами Асоціації родин захисників «Азовсталі».



«У нас мало бути весілля, але воно не відбулося. Якраз ішла активна підготовка до весілля, але воно не відбулося, бо почалася війна», – пригадує Катя.



За словами дівчини, суть цього флешмобу полягає у тому, щоб змотивувати владців шукати нових шляхів, аби звільнити «азовців».



«Статистика обміну «азовців» дуже маленька. Навіть не дивлячись на останній обмін, який відбувся 6 травня, у відсотковому співвідношення це дуже мало.



От якщо говорити про 6 травня, то це 6% від загальної кількості полонених саме з полку «Азов». І відповідно цей флешмоб був запущений саме через те, щоби нам дали відповіді, щоби нас зрозуміли.



Ми розуміємо, що ситуація складна, розуміємо, як росіяни реагують на «Азов». Тому, можливо, з нашої сторони потрібно шукати більш цікаві підходи для вирішення цієї ситуації, можливо брати і пропонувати їм цікавіші варіанти, щоб можна було обмінювати «Азов».



Для цього була скерована ця акція», – поділилася дівчина.



Катерина свого коханого знає вже восьмий рік. Рік уже чекає з полону.



«Особистих даних не можу сказати. Можу лиш розповісти, що ми знаємо одне одного давно, вже восьмий рік. З полону я чекаю його вже практично рік. Він вийшов з «Азовсталі», – розповіла вона.



Нагадаємо, 20 травня – річниця виходу захисників «Азовсталі» в полон. Саме 20 травня 2022 року – був останній день, як виходили оборонці.



«Асоціація ініціювала петицію, яку підписали за два дні. Петиція про те, щоби зробити 20 травня – днем захисників Маріуполя. Це не свято, це день, коли можна буде вшанувати тих, хто загинув, тих, хто в полоні, тих, хто стояв за це місто», – зазначила дівчина.



Наразі відповідь щодо цієї петиції не надходила.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанкауже рік чекає на свого нареченого, який обороняв «Азовсталь». Аби привернути увагу до полонених «азовців», вона долучилася до флешмобу, який організувала Асоціація родин захисників «Азовсталі» #ПоговорітьЗНамиПроАзов.Про це пише Конкурент Дівчина розповіла, що родини азовців запустили цей флешмоб в один день, щоби його краще побачили. У дописі, присвяченому цій акції, Катерина написала, що уже рік, замість обіцяних 3-4 місяців родини чекають на своїх воїнів.«Пройшов майже рік, як наші рідні з полку 4308 в полоні. Рік жаху, невідомості та безсилля. Рік полону, замість обіцяних 3-4 місяців.Наші рідні боролися за всю Україну, за всіх українців, щоб ми з вами мали можливість кожного ранку прокидатися в своєму ліжку, пити ранкову каву, займатися своїми справами у вільній та незалежній країні.Вони виконали все, що було в їхніх силах, і навіть більше. Але досі знаходяться в полоні. Де та в якому стані – невідомо. Всі, хто слідкує за обмінами, помітили, що вони проходять без бійців полку 4308.Чому так відбувається і скільки нашим рідним чекати повернення додому ми не знаємо», – йдеться у повідомленні.Родини зверталися до центральної влади, однак позитивних рухів не було.«Не зреагували ніяк, на жаль. З нами контактує координаційний штаб з питань поводження з військовополеними, ми маємо зустрічі з ними. Також мали зустріч з Дмитром Лубінцем (уповноваженим Верховної Ради з прав людини, - ред.)», – каже наречена бранця кремля.І додає, що найчастіше контактує з членами Асоціації родин захисників «Азовсталі».«У нас мало бути весілля, але воно не відбулося. Якраз ішла активна підготовка до весілля, але воно не відбулося, бо почалася війна», – пригадує Катя.За словами дівчини, суть цього флешмобу полягає у тому, щоб змотивувати владців шукати нових шляхів, аби звільнити «азовців».«Статистика обміну «азовців» дуже маленька. Навіть не дивлячись на останній обмін, який відбувся 6 травня, у відсотковому співвідношення це дуже мало.От якщо говорити про 6 травня, то це 6% від загальної кількості полонених саме з полку «Азов». І відповідно цей флешмоб був запущений саме через те, щоби нам дали відповіді, щоби нас зрозуміли.Ми розуміємо, що ситуація складна, розуміємо, як росіяни реагують на «Азов». Тому, можливо, з нашої сторони потрібно шукати більш цікаві підходи для вирішення цієї ситуації, можливо брати і пропонувати їм цікавіші варіанти, щоб можна було обмінювати «Азов».Для цього була скерована ця акція», – поділилася дівчина.Катерина свого коханого знає вже восьмий рік. Рік уже чекає з полону.«Особистих даних не можу сказати. Можу лиш розповісти, що ми знаємо одне одного давно, вже восьмий рік. З полону я чекаю його вже практично рік. Він вийшов з «Азовсталі», – розповіла вона.Нагадаємо, 20 травня – річниця виходу захисників «Азовсталі» в полон. Саме 20 травня 2022 року – був останній день, як виходили оборонці.«Асоціація ініціювала петицію, яку підписали за два дні. Петиція про те, щоби зробити 20 травня – днем захисників Маріуполя. Це не свято, це день, коли можна буде вшанувати тих, хто загинув, тих, хто в полоні, тих, хто стояв за це місто», – зазначила дівчина.Наразі відповідь щодо цієї петиції не надходила.

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