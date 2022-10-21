Як волинські піротехніки розміновують Донеччину. ФОТО

Як волинські піротехніки розміновують Донеччину. ФОТО
Волинські сапери-піротехніки наразі працюють над розміновуванням деокупованих територій Донецької області.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.

Чергова група вирушила на схід 10 травня і замінила у роботі колег, які здійснювали розмінування територій Донеччини від початку весни.

Станом на 16 травня волинські сапери уже вилучили 309 боєприпасів, які лишилися на сході внаслідок повномасштабної війни.

Як волинські піротехніки розміновують Донеччину. ФОТО


Як волинські піротехніки розміновують Донеччину. ФОТО


Як волинські піротехніки розміновують Донеччину. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сапери, Волинь, Донеччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку
Сьогодні, 10:05
Лучанка рік чекає з полону свого нареченого — оборонця «Азовсталі»
Сьогодні, 09:50
Як волинські піротехніки розміновують Донеччину. ФОТО
Сьогодні, 09:38
На центральному проспекті Луцька облаштовують «острівці безпеки»: реакція водіїв. ВІДЕО
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 17 травня
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
На деокупованій Донеччині сапери з Волині знищили понад 110 боєприпасів, які залишили окупанти На деокупованій Донеччині сапери з Волині знищили понад 110 боєприпасів, які залишили окупанти
21 жовтень, 2022, 18:32
Волинські сапери вирушили на Донеччину, аби замінити своїх колег Волинські сапери вирушили на Донеччину, аби замінити своїх колег
09 травень, 13:10
Волинські тероборонівці розвезли їжу дітям Донеччини. ФОТО Волинські тероборонівці розвезли їжу дітям Донеччини. ФОТО
17 квітень, 11:16
На Волині судили жителя Донеччини, який перебував у розшуку за вчинення злочинів. ФОТО На Волині судили жителя Донеччини, який перебував у розшуку за вчинення злочинів. ФОТО
11 квітень, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині чоловік вбив брата та втік: поліцейські затримали зловмисника
Сьогодні, 10:41
 0
У Луцьку на Сухомлинського на балконі багатоповерхівки загорівся матрац
Сьогодні, 10:33
 0
На Волині однорічна дитина зачинилася у квартирі: викликали рятувальників
Сьогодні, 10:15
 0
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку
Сьогодні, 10:05
 0
Лучанка рік чекає з полону свого нареченого — оборонця «Азовсталі»
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8