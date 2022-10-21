Як волинські піротехніки розміновують Донеччину. ФОТО





Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.



Чергова група вирушила на схід 10 травня і замінила у роботі колег, які здійснювали розмінування територій Донеччини від початку весни.



Станом на 16 травня волинські сапери уже вилучили 309 боєприпасів, які лишилися на сході внаслідок повномасштабної війни.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські сапери-піротехніки наразі працюють над розміновуванням деокупованих територій Донецької області.Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.Чергова група вирушила на схід 10 травня і замінила у роботі колег, які здійснювали розмінування територій Донеччини від початку весни.Станом на 16 травня волинські сапери уже вилучили 309 боєприпасів, які лишилися на сході внаслідок повномасштабної війни.

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