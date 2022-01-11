На Волині однорічна дитина зачинилася у квартирі: викликали рятувальників

На Волині однорічна дитина зачинилася у квартирі: викликали рятувальників
Минулої доби рятувальники 4 рази виїжджали на аварійне відкривання дверей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Зокрема увечері 16 травня до служби 101 зателефонувала мешканка м. Нововолинська й попросила допомоги рятувальників. Жінка повідомила, що вийшла на кілька хвилин у під’їзд, а її однорічний син зачинив двері зсередини. Рятувальники дісталися у квартиру через напіввідчинене вікно, відімкнули двері зсередини, й уже за декілька хвилин мама була у помешканні.

Цього ж дня у Луцьку на вулиці Шота Руставелі рятувальники здійснили аварійне відкривання дверей у квартиру на дев’ятому поверсі, де перебував чоловік, який потребував медичної допомоги. Тож рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері й надали медикам доступ до хворого.


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Теги: Волинь, рятувальники, квартира
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