На Волині однорічна дитина зачинилася у квартирі: викликали рятувальників

Минулої доби рятувальники 4 рази виїжджали на аварійне відкривання дверей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема увечері 16 травня до служби 101 зателефонувала мешканка м. Нововолинська й попросила допомоги рятувальників. Жінка повідомила, що вийшла на кілька хвилин у під’їзд, а її однорічний син зачинив двері зсередини. Рятувальники дісталися у квартиру через напіввідчинене вікно, відімкнули двері зсередини, й уже за декілька хвилин мама була у помешканні.Цього ж дня у Луцьку на вулиці Шота Руставелі рятувальники здійснили аварійне відкривання дверей у квартиру на дев’ятому поверсі, де перебував чоловік, який потребував медичної допомоги. Тож рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері й надали медикам доступ до хворого.