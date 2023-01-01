У Луцьку на Сухомлинського на балконі багатоповерхівки загорівся матрац





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



16 травня о 13:50 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на балконі багатоквартирного будинку на вулиці Сухомлинського у Луцьку.



О 13:54 до місця події прибули рятувальники 25 ДПРЧ. З’ясувалося, що на балконі на четвертому поверсі тліє матрац. Горіння ліквідували о 13:59.



Імовірно, пожежа трапилася через необережність з вогнем невстановленої особи.



Фото ілюстративне.

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