У Луцьку на Сухомлинського на балконі багатоповерхівки загорівся матрац

У Луцьку на Сухомлинського на балконі багатоповерхівки загорівся матрац
Минулої доби у Луцьку рятувальники ліквідували пожежу у квартирі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

16 травня о 13:50 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на балконі багатоквартирного будинку на вулиці Сухомлинського у Луцьку.

О 13:54 до місця події прибули рятувальники 25 ДПРЧ. З’ясувалося, що на балконі на четвертому поверсі тліє матрац. Горіння ліквідували о 13:59.

Імовірно, пожежа трапилася через необережність з вогнем невстановленої особи.

Фото ілюстративне.

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа, матрац
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