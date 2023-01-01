На Волині невідомий зняв прапор з могили Героя і викинув у сміття

На Волині невідомий зняв прапор з могили Героя і викинув у сміття
У Камінь-Каширському районі хтось невідомий зняв стяг із надгробка захисника України Дмитра Носовського і викинув у сміття. Такий випадок стався у селі Оленине ще восени 2022 року. Проте чутки про це набули розголосу в районі тільки весною 2023-го. Поміж людей подейкують, що прапор знімали двічі.

Про це пише «Полісся».

Журналісти звернулися у Боровненський старостинський округ, аби довідатися, чи справді таке було і як вирішили це питання.

«Так, справді, приблизно через місяць після поховання військовослужбовця Дмитра Носовського хтось витягнув державний стяг із могили й відніс його у яму, куди всі скидали старі штучні вінки й квіти. Сам надгробок не понівечили. Тобто можна зробити припущення, що це не була особиста неприязнь до покійного, а якраз неприйняття символіки України. Чи причетні до цього місцеві жителі? Можливо. Чи міг це зробити хтось не тутешній? Також можливо. Чи додумались до таких пустощів діти? Якщо чують антиукраїнські наративи в сім’ї – то цілком так. Відповідних правоохоронних служб не викликали», – розповів діловод Боровненської сільради Олександр Сидорук, який свого часу товаришував із покійним воїном та був учасником бойових дій 2015-2016 років.

Щойно виявили цей факт, поспілкувалися з місцевим священником, аби той провів прихожанам (адже саме в храмі збирається найбільше людей) роз’яснення, що такі вчинки неприйнятні і є злочином, який карається законом позбавленням волі.

«З того часу подібних випадків не було, принаймні мені про це невідомо. Напередодні Великодня старий прапор, який був пошкоджений внаслідок погодних умов, замінили на новий. Я особисто це зробив», – розповів Олександр Сидорук.

Нагадаємо, Носовський Дмитро Миколайович став на захист Батьківщини ще 10 березня 2022 року. У складі 14-ї бригади пройшов бойовими дорогами Миколаївщини, Ізюму, Соледару. Отримав бойове поранення. 30 липня відзначив свій 30-річний ювілей, а через три доби, 3 серпня, його серце зупинилося.

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Теги: війна, Росія, Україна
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