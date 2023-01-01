У Луцьку кличуть на концерт «Європейська мелодія миру»

У Луцьку кличуть на концерт «Європейська мелодія миру»
У неділю, 21 травня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт «Європейська мелодія миру».

Про це виданню ВолиньPost повідомили організатори.

Розповідають, що у програмі концерту – українські за зарубіжні хіти.

Створюватимуть атмосферу недільного вечора артисти, балет та оркестр театру.

Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на сайті за посиланням.



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Теги: концерт, театр, Луцьк
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