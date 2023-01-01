У Луцьку кличуть на концерт «Європейська мелодія миру»





Про це виданню ВолиньPost повідомили організатори.



Розповідають, що у програмі концерту – українські за зарубіжні хіти.



Створюватимуть атмосферу недільного вечора артисти, балет та оркестр театру.



Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на сайті за







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 21 травня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт «Європейська мелодія миру».Про це виданнюповідомили організатори.Розповідають, що у програмі концерту – українські за зарубіжні хіти.Створюватимуть атмосферу недільного вечора артисти, балет та оркестр театру.Забронювати квитки можна за номерами телефонівабо на сайті за посиланням

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