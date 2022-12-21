На Волині чоловік вбив брата та втік: поліцейські затримали зловмисника у Львові

На Волині чоловік вбив брата та втік: поліцейські затримали зловмисника у Львові
Трагедія трапилася учора, 16 травня, посеред дня, в одному із сіл поблизу Нововолинська Володимирського району. Чоловік вбив свого брата під час п'яної суперечки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині

Поліцейські оперативно встановили, що 36-річний житель Рівненської області під час пʼяної суперечки вдарив свого 34-річного брата, місцевого жителя, ножем. Від отриманих травм постраждалий помер. Зловмисник з місця пригоди втік.

Оперативники, спеціалісти відділу кримінального аналізу та слідчі відразу розпочали збір необхідних доказів, переглянули десятки гігабайт відеоінформації, відпрацювали величезний масив інших даних та встановили маршрут зловмисника.

За декілька годин оперативники разом із місцевими колегами затримали його на залізничному вокзалі у Львові.
На Волині чоловік вбив брата та втік: поліцейські затримали зловмисника у Львові

Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. До слова, у минулому рівнянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу.

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Теги: Волинь, вбивство, брат
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