На Волині брат вбив брата
Сьогодні, 22:13
16-го травня на дачному масиві «Прикордонник» Литовезької громади брат зарізав брата.
Про це повідомляє БУГ.
Відомо, що чоловіку було 34 роки.
Вбивцю затримала поліція у Львівській області.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє БУГ.
Відомо, що чоловіку було 34 роки.
Вбивцю затримала поліція у Львівській області.
Деталі - згодом.
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