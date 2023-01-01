На Волині брат вбив брата

На Волині брат вбив брата
16-го травня на дачному масиві «Прикордонник» Литовезької громади брат зарізав брата.

Про це повідомляє БУГ.

Відомо, що чоловіку було 34 роки.

Вбивцю затримала поліція у Львівській області.

Деталі - згодом.

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Теги: Литовеж, вбивство
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