На Волині брат вбив брата





Про це повідомляє



Відомо, що чоловіку було 34 роки.



Вбивцю затримала поліція у Львівській області.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16-го травня на дачному масиві «Прикордонник» Литовезької громади брат зарізав брата.Про це повідомляє БУГ Відомо, що чоловіку було 34 роки.Вбивцю затримала поліція у Львівській області.Деталі - згодом.

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