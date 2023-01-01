Добрі новини від ВолиньPost за 16 травня

Щовечора нагадуємо вам про позитивні новини і щоразу тішимось, коли готуємо цю підбірку. Це вкотре доводить: добро таки є.Сьогодні, 16 травня, ми писали про таке:«Ворожа бронетехніка впродовж кількох днів «кошмарила» позиції волинських тероборонівців. Та врешті-решт нашим аеророзвідникам вдалося вистежити поганця й вирахувати його координати. Точний удар – і в окупантів ще мінус один танк!» – йдеться в повідомленні 100 окремої бригади територіальної оборони.Понад 109 мільйонів сіянців висадили цієї весни лісівники, що майже на 30 мільйонів більше, ніж планували. Загалом підприємства, установи та організації Держагенства лісових ресурсів змогли відтворити майже 15 284 гектари лісів, з яких 702 гектари – це закладення нових лісів.Найбільше деревних рослин висадили у Житомирській – 25 465 мільйонів сіянців, Рівненській – 20 201 сіянців, Київській – 12 035 таобластях – 7 875 сіянців.Росія у війні проти України вже втратила майже 200 000 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:- особового складу − близько 199 980 (+520) осіб,- танків − 3 762 (+3) од,- бойових броньованих машин − 7 348 (+12) од,- артилерійських систем – 3 150 (+13) од,- РСЗВ − 562 (+0) од,- засобів ППО − 316 (+0) од,- літаків − 308 (+0) од,- гелікоптерів − 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 732 (+12) од,- крилатих ракет − 973 (+0) од,- кораблів/катерів − 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 048 (+14) од,- спеціальної техніки − 410 (+3) од.Комедія, драма, казка та концерт. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка не перестає тішити поціновувачів мистецтва і готує для своїх глядачів та та глядачок чимало цікаво.Лучанкаколекціонує та реставрує декоративні ляльки. Деякі привозить з-за кордону, деякі купує в Україні. Здебільшого збирає ляльки із порцеляни.Найстаріша у колекції Ірини – вінтажна лялька, яка була зроблена у 70-х роках минулого століття.На листівках є QR-коди, які приведуть до аудіоісторії героя чи героїні з зображення. Усього їх – 12. Купити «Листівки Героїв» можна в центральних відділеннях Укрпошти та онлайн. Вартість – 40 грн за штуку.