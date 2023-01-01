17 травня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні відзначають день народження депутат Луцької міської ради, журналіст Андрій Лучик (на фото), колишній начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, самодіяльна волинська композиторка Любов Мілевич.



Вітаємо їх щиро зі святом, зичимо міцного здоров'я, великого натхнення та життєвих перемог.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 травня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, а також почався Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН.Сьогодні відзначають день народження депутат Луцької міської ради, журналіст(на фото), колишній начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради, самодіяльна волинська композиторкаВітаємо їх щиро зі святом, зичимо міцного здоров'я, великого натхнення та життєвих перемог.

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