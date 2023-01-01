17 травня на Волині: гортаючи календар

17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 17 травня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, а також почався Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН.

Сьогодні відзначають день народження депутат Луцької міської ради, журналіст Андрій Лучик (на фото), колишній начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, самодіяльна волинська композиторка Любов Мілевич.

Вітаємо їх щиро зі святом, зичимо міцного здоров'я, великого натхнення та життєвих перемог.


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Теги: календар
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