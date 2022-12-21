У Луцьку муніципали пересіли на велосипеди. ФОТО

На вулиці Луцька повернулись групи швидкого реагування муніципалів на велосипедах – велоГШР.Про це повідомили у пресслужбі департамену муніципальної варти Луцької міської ради.Як зазначається, з настанням потепління департамент муніципальної варти відновив роботу велоГШР, а це означає, що працює піший та велопатруль, в якому інспектори обходять та об’їжджають парк культури та відпочинку імені Лесі Українки «вздовж та впоперек», адже досконало знають кожну локацію та володіють інформацією про місця, де найчастіше скупчуються люди.Під пильним оком інспекторів також територія міського пляжу, берегу річки Стир та спортивного майданчика, розміщеного поблизу, де вони слідкують за чистотою та охороною громадського порядку.«Під особливим контролем працівників департаменту муніципальної варти місця, де найчастіше скупчуються громадяни – це і алеї зонтиків та ліхтарів, які лучани та гості міста особливо полюбляють за їх цікаве естетичне вирішення, де роблять пам’ятні світлини, а також місця поблизу водойм, де час від часу проводять роз’яснювальні бесіди з любителями несанкціонованої риболовлі. Окрім того, інспектори слідкують за дотриманням правил благоустрою, недопущенням вчинення дрібного хуліганства збоку компаній підлітків і не тільки, які частенько навідуються у парк задля розпиття алкогольних напоїв, сподіваючись заховатися в нетрях мальовничої природи парку та недопущення порушення правил паркування, зокрема на зелених зонах, чим частенько грішать недобросовісні водії», – йдеться у повідомленні.Також, інспектори департаменту курсують і вулицями «старого міста», приділяючи особливу увагу будинку з химерами Голованя, знаного у Луцьку і за його межами скульптора, слідкують за недопущенням порушень у сфері благоустрою та паркування. Отож, місто під постійним наглядом інспекторів департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.