У місті на Волині «провели штурмову операцію». ФОТО

Алабай розпочалась розминка для цивільних ковельчан, котрі прийшли на одноденний військовий вишкіл організований навчальним тренувальним центром «Тернове Поле».



Одноденне військове навчання у Ковелі, організоване ТНЦ-ом «Тернове Поле», було проведено вперше, - пишуть



Загалом з початку повномасштабного вторгнення це восьмий вишкіл. У «Терновому Полі» наголошують, що за один день опанувати військову справу неможливо. Проте зауважують, що прийшовши на ознайомчі заняття з тактичної медицини, тактико-спеціальної підготовки, управління БПЛА та військової топографії, деякі цивільні громадяни виявляють інтерес та бажання вчитися військовим навикам та компетенціям.



«Одноденний вишкіл може стати першою сходинкою до подальшого військового навчання», – говорять у ТНЦ «Тернове Поле».



На вишкіл у Ковелі прийшли понад 20 ковельчан. Частина учасників пройшли 10-денний курс з тактико-спеціальної підготовки, що проводився інструкторами «Тернового Поля» Йогом та Алабаєм у Ковелі.



«Наші курсанти з тактико-спеціальної підготовки за період навчання стали справжньою командою. По завершенню програми вони продовжили тренування. І за можливості ми з Алабаєм долучаємось і підтримуємо бажання наших випускників підвищувати здобуті військові компетенції», – розповідає інструктор з позивним Йог.



Оскільки до вишколу долучились учасники з різними навиками поводження зі зброєю інструктори поділили групу за рівнем військових вмінь. Відтак ті, хто попередньо не раз тримав зброю у руках, займалися по більш інтенсивній програмі.



Новачкам провели ознайомлювальні заняття з тактичної медицини та тактико-спеціальної підготовки. Цікаво, що наприкінці вишколу група, що займалась не вперше, здійснила штурмову операцію і взяла в оточення учасників, які в той час опановували навики надання домедичної допомоги.



«Провели штурмову операцію, – коментує командир інструкторського підрозділу з позивним Японець, – і зробили все досить грамотно. Молодці. Спочатку обговорили план дій, розібрали кілька варіантів розвитку подій , а далі, розділившись на дві групи – Альфа і Браво, пішли в наступ. Група Альфа відвертала увагу, давши можливість групі Браво фланганути з правої сторониі згідно поставленої мети взяти в оточення територію та провести зачистку».



Наступний одноденний вишкіл для цивільних громадян планується наприкінці травня у Луцьку.



«Проводимо одноденні вишколи за донат, щоб усі охочі могли долучитися і хоча б ознайомитись з базовими військовими знаннями – навчитись заряджати та розряджати автомат, виконувати мінімальні маніпуляції зі зброєю, зрозуміти методику накладання турнікету та евакуації побратима. Це база, яку має знати кожен українець, бо війна триває. Добре, що у нас на Волині наразі спокійно, але не лише військові, а й цивільні громадяни повинні бути готові як до ротацій на передовій – адже наш ворог розуміє лише мову сили і зброї, так і в разі потреби до захисту свого регіону», – переконані у навчальному тренувальному центрі «Тернове Поле».



До слова, одноденні військові вишколи та поглиблені навчання з військових дисциплін у «Терновому Полі» проводять і для колективів організацій. Нещодавно ознайомче військове навчання пройшли депутати Луцької міської ради, а колектив ТОВ ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКІ пройшов поглиблений 5-денний курс з тактичної медицини.









































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