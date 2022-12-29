На Волині екологи «ловили» продавців черемші
Сьогодні, 04:25
Співробітники екологічної інспекції у Волинській області в рамках щорічної операції «Первоцвіт» ловили продавців червонокнижних рослин.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби волинських екологів.
«Операція «Первоцвіт» є щорічним заходом по збереженню ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, в тому числі, занесених до Червоної книги України. З метою посилення державного контролю інспектори ДЕІ у Волинський області звернулися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно прийняття ними відповідних рішень щодо посилення охорони ранньоквітучих рослин», – йдеться у дописі.
За цей період екологи провели 75 перевірок, під час яких виявили пʼять порушень у місцях реалізації. Склали пʼять протоколів, які передали до суду.
Загальна сума розрахованих збитків – 72 тисячі гривень.
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Про це йдеться у повідомленні пресслужби волинських екологів.
«Операція «Первоцвіт» є щорічним заходом по збереженню ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, в тому числі, занесених до Червоної книги України. З метою посилення державного контролю інспектори ДЕІ у Волинський області звернулися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно прийняття ними відповідних рішень щодо посилення охорони ранньоквітучих рослин», – йдеться у дописі.
За цей період екологи провели 75 перевірок, під час яких виявили пʼять порушень у місцях реалізації. Склали пʼять протоколів, які передали до суду.
Загальна сума розрахованих збитків – 72 тисячі гривень.
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