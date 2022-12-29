На Волині екологи «ловили» продавців черемші

На Волині екологи «ловили» продавців черемші
Співробітники екологічної інспекції у Волинській області в рамках щорічної операції «Первоцвіт» ловили продавців червонокнижних рослин.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби волинських екологів.

«Операція «Первоцвіт» є щорічним заходом по збереженню ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, в тому числі, занесених до Червоної книги України. З метою посилення державного контролю інспектори ДЕІ у Волинський області звернулися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно прийняття ними відповідних рішень щодо посилення охорони ранньоквітучих рослин», – йдеться у дописі.

За цей період екологи провели 75 перевірок, під час яких виявили пʼять порушень у місцях реалізації. Склали пʼять протоколів, які передали до суду.

Загальна сума розрахованих збитків – 72 тисячі гривень.

На Волині екологи «ловили» продавців черемші

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: черемша, Волинь, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині екологи «ловили» продавців черемші
Сьогодні, 04:25
Україна хоче отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16, – радник міністра оборони України
Сьогодні, 03:27
У місті на Волині «провели штурмову операцію». ФОТО
Сьогодні, 02:10
У Луцьку муніципали пересіли на велосипеди. ФОТО
Сьогодні, 01:08
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині у працівника служби доріг за п’яну їзду на рік забрали права На Волині у працівника служби доріг за п’яну їзду на рік забрали права
09 травень, 13:30
Волинянина, який побив сусіда, оштрафували на 102 гривні Волинянина, який побив сусіда, оштрафували на 102 гривні
30 квітень, 14:14
Видала собі премію: директорку комунального підприємства на Волині покарали за корупцію Видала собі премію: директорку комунального підприємства на Волині покарали за корупцію
09 січень, 12:35
Волинського підприємця судитимуть за несплату понад 6 мільйонів гривень податків Волинського підприємця судитимуть за несплату понад 6 мільйонів гривень податків
29 грудень, 2022, 15:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині екологи «ловили» продавців черемші
Сьогодні, 04:25
 0
Україна хоче отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16, – радник міністра оборони України
Сьогодні, 03:27
 0
У місті на Волині «провели штурмову операцію». ФОТО
Сьогодні, 02:10
 0
У Луцьку муніципали пересіли на велосипеди. ФОТО
Сьогодні, 01:08
 0
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8