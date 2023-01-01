На війні загинув художник-декоратор фільму «Памфір» Володимир Чорний
Сьогодні, 05:13
Український художник Володимир Чорний, який працював художником-декоратором у стрічці "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, загинув на фронті.
Про це повідомляє Telegram-канал UkraineNow.
За словами дружини, Володимир пішов служити добровольцем, хоча в центрі комплектації втратили його документи.
Він загинув о п'ятій ранку 9 травня.
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Про це повідомляє Telegram-канал UkraineNow.
За словами дружини, Володимир пішов служити добровольцем, хоча в центрі комплектації втратили його документи.
Він загинув о п'ятій ранку 9 травня.
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