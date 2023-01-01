На війні загинув художник-декоратор фільму «Памфір» Володимир Чорний





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За словами дружини, Володимир пішов служити добровольцем, хоча в центрі комплектації втратили його документи.



Він загинув о п'ятій ранку 9 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український художник Володимир Чорний, який працював художником-декоратором у стрічці "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, загинув на фронті.Про це повідомляє Telegram-канал UkraineNow За словами дружини, Володимир пішов служити добровольцем, хоча в центрі комплектації втратили його документи.Він загинув о п'ятій ранку 9 травня.

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