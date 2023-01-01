На війні загинув художник-декоратор фільму «Памфір» Володимир Чорний

На війні загинув художник-декоратор фільму «Памфір» Володимир Чорний
Український художник Володимир Чорний, який працював художником-декоратором у стрічці "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, загинув на фронті.

Про це повідомляє Telegram-канал UkraineNow.

За словами дружини, Володимир пішов служити добровольцем, хоча в центрі комплектації втратили його документи.

Він загинув о п'ятій ранку 9 травня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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