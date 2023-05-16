У Білорусі чиновники зможуть виїжджати за кордон тільки з дозволу Лукашенка

Олександром Лукашенком.



Про це пише



У Білорусі змінили закон "Про порядок виїзду з Білорусі і в'їзду в Білорусь громадян республіки Білорусь".



Поправки до цього закону опублікували 16 травня. Його уже підписав підписав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.



Заборона стосується "політичних адміністративників" і країну можна буде покинути з дозволу КДБ.



КДБ Білорусі зможе обмежити виїзд не тільки тим, хто перебуває на профілактичному обліку в органах держбезпеки, а й тим, чий "виїзд суперечить інтересам національної безпеки Білорусі".



Заборона може вводитися на термін до півроку. Які громадяни і на яких підставах потраплятимуть у цю категорію - не повідомляють.



Виїзд також заборонять тим особам, "щодо яких ведеться адміністративний процес за вчинення адміністративних правопорушень проти порядку управління, - з метою забезпечення виконання постанови судді про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу".



Раніше боржників із Білорусі теж не випускали, але це стосувалося тих, хто вже отримав штраф і не сплатив його. Нині ж виїзд буде заборонений і тим, щодо кого триває адміністративний процес, а рішення судом поки що не ухвалено.



До "правопорушень проти порядку управління" входять "політичні" статті КпАП: непокора законному розпорядженню або вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень, порушення порядку організації або проведення масових заходів тощо.



Вищі чиновники зможуть виїхати за кордон тільки після узгодження з Лукашенком.



А саме:



голови обласних і Мінського міського виконавчих комітетів;



начальник Служби безпеки президента Білорусі;



начальник Оперативно-аналітичного центру при президентові;



голова Комітету державної безпеки,



міністр внутрішніх справ;



міністр закордонних справ;



міністр оборони;



міністр з надзвичайних ситуацій;



голова Державного прикордонного комітету;



голова Державного митного комітету;



голова Слідчого комітету;



голова Державного комітету судових експертиз;



начальник Державної інспекції охорони тваринного і рослинного світу.



Виїзд із Білорусі "керівників державних органів, а також керівників державних організацій і працівників, які здійснюють забезпечення діяльності та технічне обслуговування державних органів, яким надано допуск до державних секретів", визначатиметься урядом.



Виїзд за кордон силовиків буде "визначатися локальним правовим актом" відповідних відомств. Імовірно, у них буде закріплена норма "за погодженням із керівництвом".



Це стосуватиметься військовослужбовців, співробітників, працівників та осіб цивільного персоналу військових формувань і воєнізованих організацій Білорусі, а саме: Збройних сил Білорусі; органів прикордонної служби; внутрішніх військ МВС; органів держбезпеки; транспортних військ; Служби безпеки президента Білорусі; Оперативно-аналітичного центру при президентові Білорусі; органів фінансових розслідувань Комітету держконтролю; Слідчого комітету; Державного комітету судових експертиз; органів внутрішніх справ; органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій; Державної інспекції охорони тваринного і рослинного світу при президентові Білорусі; Державної фельд'єгерської служби при Міністерстві зв'язку та інформатизації.



У законі також зазначено, що їм може бути відмовлено у виїзді з країни "з метою забезпечення інтересів нацбезпеки до припинення обставин, що перешкоджають їхньому виїзду".



Крім того, у разі наявності в цієї категорії осіб біометричного паспорта на час служби вони зобов'язані передати його в кадрову службу своєї організації.



Обмеження на виїзд для чиновників і силовиків набудуть чинності через шість місяців після офіційного опублікування цього закону.



Інші положення - після офіційного опублікування цього закону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі вищі чиновники зможуть виїхати за кордон тільки після узгодження з самопроголошеним президентомПро це пише Українська правда з посиланням на правовий портал Білорусі та news.zerkalo.io.У Білорусі змінили закон "Про порядок виїзду з Білорусі і в'їзду в Білорусь громадян республіки Білорусь".Поправки до цього закону опублікували 16 травня. Його уже підписав підписав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.Заборона стосується "політичних адміністративників" і країну можна буде покинути з дозволу КДБ.КДБ Білорусі зможе обмежити виїзд не тільки тим, хто перебуває на профілактичному обліку в органах держбезпеки, а й тим, чий "виїзд суперечить інтересам національної безпеки Білорусі".Заборона може вводитися на термін до півроку. Які громадяни і на яких підставах потраплятимуть у цю категорію - не повідомляють.Виїзд також заборонять тим особам, "щодо яких ведеться адміністративний процес за вчинення адміністративних правопорушень проти порядку управління, - з метою забезпечення виконання постанови судді про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу".Раніше боржників із Білорусі теж не випускали, але це стосувалося тих, хто вже отримав штраф і не сплатив його. Нині ж виїзд буде заборонений і тим, щодо кого триває адміністративний процес, а рішення судом поки що не ухвалено.До "правопорушень проти порядку управління" входять "політичні" статті КпАП: непокора законному розпорядженню або вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень, порушення порядку організації або проведення масових заходів тощо.Вищі чиновники зможуть виїхати за кордон тільки після узгодження з Лукашенком.голови обласних і Мінського міського виконавчих комітетів;начальник Служби безпеки президента Білорусі;начальник Оперативно-аналітичного центру при президентові;голова Комітету державної безпеки,міністр внутрішніх справ;міністр закордонних справ;міністр оборони;міністр з надзвичайних ситуацій;голова Державного прикордонного комітету;голова Державного митного комітету;голова Слідчого комітету;голова Державного комітету судових експертиз;начальник Державної інспекції охорони тваринного і рослинного світу.Виїзд із Білорусі "керівників державних органів, а також керівників державних організацій і працівників, які здійснюють забезпечення діяльності та технічне обслуговування державних органів, яким надано допуск до державних секретів", визначатиметься урядом.Виїзд за кордон силовиків буде "визначатися локальним правовим актом" відповідних відомств. Імовірно, у них буде закріплена норма "за погодженням із керівництвом".Це стосуватиметься військовослужбовців, співробітників, працівників та осіб цивільного персоналу військових формувань і воєнізованих організацій Білорусі, а саме: Збройних сил Білорусі; органів прикордонної служби; внутрішніх військ МВС; органів держбезпеки; транспортних військ; Служби безпеки президента Білорусі; Оперативно-аналітичного центру при президентові Білорусі; органів фінансових розслідувань Комітету держконтролю; Слідчого комітету; Державного комітету судових експертиз; органів внутрішніх справ; органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій; Державної інспекції охорони тваринного і рослинного світу при президентові Білорусі; Державної фельд'єгерської служби при Міністерстві зв'язку та інформатизації.У законі також зазначено, що їм може бути відмовлено у виїзді з країни "з метою забезпечення інтересів нацбезпеки до припинення обставин, що перешкоджають їхньому виїзду".Крім того, у разі наявності в цієї категорії осіб біометричного паспорта на час служби вони зобов'язані передати його в кадрову службу своєї організації.Обмеження на виїзд для чиновників і силовиків набудуть чинності через шість місяців після офіційного опублікування цього закону.Інші положення - після офіційного опублікування цього закону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію