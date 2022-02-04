У Луцьку стартував турнір для особливих спортсменів. ФОТО
Сьогодні, 08:25
У Луцьку стартували відкриті регіональні змагання з легкої атлетики Спеціальної Олімпіади України.
Про це повідомляють у Волинській облраді.
Турнір для особливих спортсменів організовано релігійною організацією «Карітас-Спес Луцьк», ГО Батьків дітей з синдромом Дауна», благодійним фондом «Старе місто Луцьк» у партнерстві із деканатом та студентством факультету фізичної культури, спорту та здоров’я ВНУ ім. Лесі Українки.
Регіональна координаторка Спеціальної Олімпіади України Катерина Свіщева розповіла, що метою діяльності цієї спортивної спільноти для людей з ментальними розладами є демонстрація їхніх досягнень і як спортсменів, і як членів суспільства.
Понад 80 спортсменів з різних куточків області змагатимуться у кількох видах легкоатлетичних змагань: біг на різні дистанції, стрибки з місця та в довжину, а також метання м’яча. Серед учасників, зокрема, вихованці Рожищенського навчально – реабілітаційного центру, Заболоттівської та Затурцівської спеціальних шкіл, ГО «Довіра», ГО «Батьків дітей з синдромом Дауна», Луцького навчально-реабілітаційного центру, Луцького ліцею № 15, представники Городищенської та Луцької територіальних громад, а також студенти Лесиного вишу.
Святковий та піднесений настрій учасникам спортивного свята дарували виступи вихованців громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна» та учасників зразкового аматорського ансамблю танцю «Гармонія».
Переможці та призери регіонального легкоатлетичного турніру отримали не лише спортивні відзнаки, а й солодкі та корисні подарунки.
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Про це повідомляють у Волинській облраді.
Турнір для особливих спортсменів організовано релігійною організацією «Карітас-Спес Луцьк», ГО Батьків дітей з синдромом Дауна», благодійним фондом «Старе місто Луцьк» у партнерстві із деканатом та студентством факультету фізичної культури, спорту та здоров’я ВНУ ім. Лесі Українки.
Регіональна координаторка Спеціальної Олімпіади України Катерина Свіщева розповіла, що метою діяльності цієї спортивної спільноти для людей з ментальними розладами є демонстрація їхніх досягнень і як спортсменів, і як членів суспільства.
Понад 80 спортсменів з різних куточків області змагатимуться у кількох видах легкоатлетичних змагань: біг на різні дистанції, стрибки з місця та в довжину, а також метання м’яча. Серед учасників, зокрема, вихованці Рожищенського навчально – реабілітаційного центру, Заболоттівської та Затурцівської спеціальних шкіл, ГО «Довіра», ГО «Батьків дітей з синдромом Дауна», Луцького навчально-реабілітаційного центру, Луцького ліцею № 15, представники Городищенської та Луцької територіальних громад, а також студенти Лесиного вишу.
Святковий та піднесений настрій учасникам спортивного свята дарували виступи вихованців громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна» та учасників зразкового аматорського ансамблю танцю «Гармонія».
Переможці та призери регіонального легкоатлетичного турніру отримали не лише спортивні відзнаки, а й солодкі та корисні подарунки.
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