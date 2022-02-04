У Луцьку стартував турнір для особливих спортсменів. ФОТО

У Луцьку стартували відкриті регіональні змагання з легкої атлетики Спеціальної Олімпіади України.Про це повідомляють у Волинській облраді.Турнір для особливих спортсменів організовано релігійною організацією «Карітас-Спес Луцьк», ГО Батьків дітей з синдромом Дауна», благодійним фондом «Старе місто Луцьк» у партнерстві із деканатом та студентством факультету фізичної культури, спорту та здоров’я ВНУ ім. Лесі Українки.Регіональна координаторка Спеціальної Олімпіади Українирозповіла, що метою діяльності цієї спортивної спільноти для людей з ментальними розладами є демонстрація їхніх досягнень і як спортсменів, і як членів суспільства.Понад 80 спортсменів з різних куточків області змагатимуться у кількох видах легкоатлетичних змагань: біг на різні дистанції, стрибки з місця та в довжину, а також метання м’яча. Серед учасників, зокрема, вихованці Рожищенського навчально – реабілітаційного центру, Заболоттівської та Затурцівської спеціальних шкіл, ГО «Довіра», ГО «Батьків дітей з синдромом Дауна», Луцького навчально-реабілітаційного центру, Луцького ліцею № 15, представники Городищенської та Луцької територіальних громад, а також студенти Лесиного вишу.Святковий та піднесений настрій учасникам спортивного свята дарували виступи вихованців громадської організації «Батьків дітей з синдромом Дауна» та учасників зразкового аматорського ансамблю танцю «Гармонія».Переможці та призери регіонального легкоатлетичного турніру отримали не лише спортивні відзнаки, а й солодкі та корисні подарунки.