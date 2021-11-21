Україна використала нардепа Шевченка, щоб не допустити втягування Білорусі у війну, – Буданов

Олександра Лукашенка, якого президент рф Володимир Путін хотів схилити до участі у війні проти України.



Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту



"Лукашенко, подобається він нам чи ні, але він не ідіот. І повторення ситуації 24 лютого 2022 року він сам хоче не допустити. Насправді, й тоді його думку не особливо враховували. Але він зробив, як ми всі бачимо, висновки", – сказав він.



За словами Буданова, Україна використала всі свої можливі шляхи комунікації з Лукашенком.



"Навіть задіяли народного депутата одного. Це теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі як країни у цю війну. Це перша мета. Друга – коли відбулося витіснення й втеча російської армії, не допустити повторних спроб заходу з території Білорусі в Україну або спроб нанесення ударів. Як показав час, станом на зараз удалося цього досягти", – сказав він.



На уточнювальне запитання про ім'я нардепа, якого залучили, Буданов відповів, що це був Євген Шевченко.



"Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язками. У принципі, ніколи це сильно не скривали. Він є ефективним у цьому процесі. Пан Шевченко досить давно допомагає нам. Давайте назвемо це так. І жодного разу не відмовив, коли ми зверталися з проханнями", – зазначив Буданов.



На думку глави ГУР МО, Путін уже втратив надію втягнути Лукашенка у війну проти України.



Йдеться про те, що у серпні 2020 року нардеп Шевченко опублікував у Facebook привітання Лукашенка з перемогою на виборах, незважаючи на те, що Україна не визнала останні президентські вибори в Білорусі, і висловив думку, що проти результатів виборів виступають молоді люди, яким "хочеться адреналіну, але не хочеться "платити податки", і закликав білорусів "пробачити гріхи Лукашенку".



20 квітня 2021 року в Мінську відбулася зустріч Шевченка з Лукашенком. Тоді український нардеп заявив, що "давно мріяв" познайомитися з Лукашенком, а "36% українців хотіли б бачити Лукашенка своїм президентом". У фракції "Слуга народу" наголосили, що нардепа не було делеговано на цю зустріч партією чи офіційними відомствами України.



23 травня після затримання опозиційного блогера Романа Протасевича в Білорусі (для цього в Мінську посадили пасажирський літак, який летів з Афін до Вільнюса) Шевченко висловився за підтримку влади Білорусі.



24 травня 2021 року Шевченка виключили із фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Фракція ухвалила таке рішення через позицію політика в питанні Білорусі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська влада використала всі можливі способи комунікації, щоб вплинути на самопроголошеного президента Білорусі, якого президент рфхотів схилити до участі у війні проти України.Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Українив інтерв'ю проєкту "Різні люди" , опублікованому в YouTube 16 травня."Лукашенко, подобається він нам чи ні, але він не ідіот. І повторення ситуації 24 лютого 2022 року він сам хоче не допустити. Насправді, й тоді його думку не особливо враховували. Але він зробив, як ми всі бачимо, висновки", – сказав він.За словами Буданова, Україна використала всі свої можливі шляхи комунікації з Лукашенком."Навіть задіяли народного депутата одного. Це теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі як країни у цю війну. Це перша мета. Друга – коли відбулося витіснення й втеча російської армії, не допустити повторних спроб заходу з території Білорусі в Україну або спроб нанесення ударів. Як показав час, станом на зараз удалося цього досягти", – сказав він.На уточнювальне запитання про ім'я нардепа, якого залучили, Буданов відповів, що це був"Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язками. У принципі, ніколи це сильно не скривали. Він є ефективним у цьому процесі. Пан Шевченко досить давно допомагає нам. Давайте назвемо це так. І жодного разу не відмовив, коли ми зверталися з проханнями", – зазначив Буданов.На думку глави ГУР МО, Путін уже втратив надію втягнути Лукашенка у війну проти України.Йдеться про те, що у серпні 2020 року нардеп Шевченко опублікував у Facebook привітання Лукашенка з перемогою на виборах, незважаючи на те, що Україна не визнала останні президентські вибори в Білорусі, і висловив думку, що проти результатів виборів виступають молоді люди, яким "хочеться адреналіну, але не хочеться "платити податки", і закликав білорусів "пробачити гріхи Лукашенку".20 квітня 2021 року в Мінську відбулася зустріч Шевченка з Лукашенком. Тоді український нардеп заявив, що "давно мріяв" познайомитися з Лукашенком, а "36% українців хотіли б бачити Лукашенка своїм президентом". У фракції "Слуга народу" наголосили, що нардепа не було делеговано на цю зустріч партією чи офіційними відомствами України.23 травня після затримання опозиційного блогера Романа Протасевича в Білорусі (для цього в Мінську посадили пасажирський літак, який летів з Афін до Вільнюса) Шевченко висловився за підтримку влади Білорусі.24 травня 2021 року Шевченка виключили із фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Фракція ухвалила таке рішення через позицію політика в питанні Білорусі.

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