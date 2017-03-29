Чим живе нічний Луцьк під час комендантської години. ВІДЕО
Сьогодні, 21:29
Завдяки впровадженню комендантської години в Україні зменшилась злочинність у цей період доби. Про це запевняють у Національній поліції. Проте є громадяни, які не зважають на правила та навіть скоюють незаконні дії.
Журналісти телеканалу «Конкурент TV» показали нічне чергування патрульних поліцейських Волині. Вони дізнались, які правопорушення вчиняють волиняни, та яке покарання на них чекає.
Детально про це - у відеосюжеті.
Журналісти телеканалу «Конкурент TV» показали нічне чергування патрульних поліцейських Волині. Вони дізнались, які правопорушення вчиняють волиняни, та яке покарання на них чекає.
Детально про це - у відеосюжеті.