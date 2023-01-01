Погода у Луцьку на завтра, 17 травня
Сьогодні, 20:00
17 травня протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 14° до 24°.
Народний прогноз погоди: 17 травня вшановується пам'ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської. У давнину у цей день рубали дерево на вичинку ложок. Наші пращури на Пелагею чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий і достатній. У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини, шипшини.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 14° до 24°.
Народний прогноз погоди: 17 травня вшановується пам'ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської. У давнину у цей день рубали дерево на вичинку ложок. Наші пращури на Пелагею чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий і достатній. У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини, шипшини.
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