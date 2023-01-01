Погода у Луцьку на завтра, 17 травня

17 травня протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 14° до 24°.: 17 травня вшановується пам'ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської. У давнину у цей день рубали дерево на вичинку ложок. Наші пращури на Пелагею чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий і достатній. У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини, шипшини.