Відійшла у вічність відома адвокатка з Волині

Галина Йосипівна Гринишина, адвокатка з цивільних та кримінальних питань Юридичної Консультації та членкиня Спілки Адвокатів міста Луцька.



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Прощання розпочнеться у вівторок, 16 травня, з 17:00 в центральному Будинку Памяті м.Луцьк, що на території Меморіалу. Похорон об 11:00, 17 травня на кладовищі по вул. Володимирській.



Гринишина Галина Йосипівна народилася 23 квітня 1939 року в сімʼї волинського хлібороба. У 1960 році закінчила юридичний факультет Львівського університету ім. Івана Франка.



У тому ж році вийшла заміж. У 1961 році народила сина. Працювала у Апараті облвиконкому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 15 травня, у вічність відійшла, адвокатка з цивільних та кримінальних питань Юридичної Консультації та членкиня Спілки Адвокатів міста Луцька.Про це пише Волинь-нова Прощання розпочнеться у вівторок, 16 травня, з 17:00 в центральному Будинку Памяті м.Луцьк, що на території Меморіалу. Похорон об 11:00, 17 травня на кладовищі по вул. Володимирській.Гринишина Галина Йосипівна народилася 23 квітня 1939 року в сімʼї волинського хлібороба. У 1960 році закінчила юридичний факультет Львівського університету ім. Івана Франка.У тому ж році вийшла заміж. У 1961 році народила сина. Працювала у Апараті облвиконкому.

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