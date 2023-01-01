Відійшла у вічність відома адвокатка з Волині

Відійшла у вічність відома адвокатка з Волині
У понеділок, 15 травня, у вічність відійшла Галина Йосипівна Гринишина, адвокатка з цивільних та кримінальних питань Юридичної Консультації та членкиня Спілки Адвокатів міста Луцька.

Про це пише Волинь-нова.

Прощання розпочнеться у вівторок, 16 травня, з 17:00 в центральному Будинку Памяті м.Луцьк, що на території Меморіалу. Похорон об 11:00, 17 травня на кладовищі по вул. Володимирській.

Гринишина Галина Йосипівна народилася 23 квітня 1939 року в сімʼї волинського хлібороба. У 1960 році закінчила юридичний факультет Львівського університету ім. Івана Франка.

У тому ж році вийшла заміж. У 1961 році народила сина. Працювала у Апараті облвиконкому.

Відійшла у вічність відома адвокатка з Волині

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Теги: адвокатка, похорон, Луцьк
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