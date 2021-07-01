Угорщина зізналася, що рік тому стягнула свої війська до кордону з Україною

Угорщина зізналася, що рік тому стягнула свої війська до кордону з Україною
Перед повномасштабним вторгнення РФ Угорщина стягувала певні військові сили уздовж західного кордону України.

Про це розповів угорський військовий експерт Андраш Рац, який тоді працював у Центрі стратегічних досліджень та безпеки уряду Угорщини, передає «Європейська правда».

Рац розповів, що склад цих військ був не таким, як з російського боку.

«Росія зібрала наступальні сили. Угорські сили, спрямовані до вашого кордону незадовго до вторгнення РФ, не були наступальними», – запевняє він.

За словами Раца, це був «план Б» на випадок російського вторгнення, який передбачав, що почнеться потужна гуманітарна криза та піде масштабний потік біженців з України. Тож потрібно було б запезпечити їх наметами, лікарями, ліжками, їжею та іншим – все це могли зробити відповідні армійські підрозділи.

Крім того, угорська влада нібито побоювалися заходу збройних груп в Угорщину, як це було при розпаді Югославії.

«Причина присутності понтонів (вздовж кордону з Україною – «Главком») – те, що Угорщина готувалася до можливого удару Росії по мостах, у тому числі по мосту Чоп – Захонь, де є один з ключових пунктів перетину кордону. Тож були плани, що у разі, якщо Росія руйнує міст – угорці разом з українською стороною можуть швидко навести переправу через Тису, щоб дати змогу біженцям перетинати її», – розповідає він.

Експерт наголосив, що українська сторона знала про всі ці дії і навіть існувала координація між Будапештом і Києвом.

Зазначимо, вчора стало відомо, що Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі €500 млн.

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Теги: Угорщина, кордон, військо
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