Автівка в’їхала у відбійник: волинські поліцейські допомогли водієві, який потрапив у ДТП

Автівка в’їхала у відбійник: волинські поліцейські допомогли водієві, який потрапив у ДТП
Волинські ТОРівці прийшли на допомогу водію, який потрапив у ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Поліцейські Микола Головатюк, Андрій Ліщук, Дмитро Корець та Олександр Шолька саме поверталися до Луцька з іншого населеного пункту, де виконували службові завдання. На автодорозі, поблизу села Кременець, вони стали очевидцями, як водій автомобіля ВАЗ раптово в’їхав у відбійник. ТОРівці одразу кинулися на місце ДТП.

Поки один патрульний викликав швидку, інші — надавали домедичну допомогу постраждалому. Зокрема, привели керманича до тями та, переконавшись, що таз та шия чоловіка не ушкоджені, евакуювали його з авто. Водія шпиталізували. Бажаємо чоловіку швидкого одужання.
Автівка в’їхала у відбійник: волинські поліцейські допомогли водієві, який потрапив у ДТП

Автомобіль отримав значні механічні пошкодження, у ньому був розбитий бензобак, що призвело до витоку пального. Водночас ТОРівці швидко вимкнули замок запалювання, зняли акумулятор та ізолювали транспортний засіб від інших речей, які могли б спричинити загорання.
Автівка в’їхала у відбійник: волинські поліцейські допомогли водієві, який потрапив у ДТП

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Теги: Волинські патрульні, допомога, водій
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