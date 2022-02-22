Автівка в’їхала у відбійник: волинські поліцейські допомогли водієві, який потрапив у ДТП

Волинські ТОРівці прийшли на допомогу водію, який потрапив у ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Поліцейськісаме поверталися до Луцька з іншого населеного пункту, де виконували службові завдання. На автодорозі, поблизу села Кременець, вони стали очевидцями, як водій автомобіля ВАЗ раптово в’їхав у відбійник. ТОРівці одразу кинулися на місце ДТП.Поки один патрульний викликав швидку, інші — надавали домедичну допомогу постраждалому. Зокрема, привели керманича до тями та, переконавшись, що таз та шия чоловіка не ушкоджені, евакуювали його з авто. Водія шпиталізували. Бажаємо чоловіку швидкого одужання.Автомобіль отримав значні механічні пошкодження, у ньому був розбитий бензобак, що призвело до витоку пального. Водночас ТОРівці швидко вимкнули замок запалювання, зняли акумулятор та ізолювали транспортний засіб від інших речей, які могли б спричинити загорання.