Медсестра з Луцька колекціонує і реставрує ляльки. ВІДЕО

Медсестра з Луцька колекціонує і реставрує ляльки. ВІДЕО
Лучанка Ірина Акушевич колекціонує та реставрує декоративні ляльки. Деякі привозить з-за кордону, деякі купує в Україні. Здебільшого збирає ляльки із порцеляни.

Нині у колекції лучанки 25 різних ляльок, - інформує Суспільне.

Працює Ірина Акушевич медсестрою понад 30 років. Говорить: любов до творчості передалася від мами, яка започаткувала колекцію.

"Їй (мамі – ред.) завжди хотілося, ми завжди їздили. І по одній ляльці потихеньку почали привозити. Їй подобалося, щоб вони були у національних костюмах. Мама все життя шила, і я біля неї", – розповіла лучанка.

Зі слів жінки, друзі та знайомі на її колекцію реагують по-різному: "Комусь це подобається, а хтось каже, що це якийсь фільм жахів, а мені подобається. В кого, які асоціації".

Найстаріша у колекції Ірини – вінтажна лялька, яка була зроблена у 70-х роках минулого століття.

Жінка сама відреставрувала ляльку. "З цієї ляльки мені дісталася тільки голова, тобто це була ціла голова. Я з неї тільки поміняла перуку, і повністю зробила заново, всі ручки, ніжки і тіло, ну й одяг".

Як розповіла Ірина, для реставрації використовує епоксидні смоли, акрилові фарби і жіночу декоративну косметику. Одяг Ірина шиє лише із бавовни.

Є у колекції жінки і маріонетки, але найціннішими лучанка називає дві італійські ляльки, які Ірина купувала для мами: "Вони куплені у Венеції, із сертифікатом, і дуже, дуже гарні, цікаві ляльки. Зроблені майстрами, в Італії, і мають свої специфічні документи".

Деякі ляльки, говорить Ірина продає або дарує. Крім реставрації та колекціонування вишиває картини, а коли є натхнення, каже, малює пейзажі.

Медсестра з Луцька колекціонує і реставрує ляльки. ВІДЕО



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