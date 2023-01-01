Польща вимагає відновити ексгумацію жертв Волинської трагедії у травні-червні

Володимир Зеленський відреагував на це питання позитивно.



Про це в ефірі Polsat News заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, розповідаючи про розмову з Зеленським, - передає



“Ми говорили про ексгумації (польських жертв Волинської трагедії – ред.). Ми вимагаємо якомога швидше надати нам право їх здійснювати, хочемо, щоб це сталося ще у травні-червні”, - зазначив Моравецький.



Він висловив сподівання, що “цього разу українська сторона дотримає слова”.



Глава польського уряду зазначив, що Зеленський відреагував на це питання позитивно.



Моравецький також повідомив, що під час зустрічі Президент України говорив про додаткове постачання зброї і боєприпасів для українських захисників.



“Ми передаємо це озброєння, не послаблюючи наших оборонних можливостей”,- наголосив глава польського уряду.



Як повідомлялося, у серпні 2019 року під час зустрічі з польським лідером Анджеєм Дудою Президент Володимир Зеленський вийшов з ініціативою скасувати рішення про призупинення пошуково-ексгумаційних робіт польською стороною в Україні, але польська сторона також повинна упорядкувати українські місця пам’яті в Польщі. У жовтні 2019 року Україна надала перші дозволи на ексгумацію з польських поховань на території нашої країни.



Українська сторона призупинила виконання польською стороною в Україні пошуково-ексгумаційних робіт у зв’язку з вчиненням невідомими особами актів вандалізму проти українських місць пам’яті на польсько-українському прикордонні. Загалом, упродовж 2014-2017 років на південному сході Польщі хулігани знищили чи сплюндрували близько 10-ти місць пам’яті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща вимагає відновити ексгумацію польських жертв Волинської трагедії ще у травні-червні. Президент Українивідреагував на це питання позитивно.Про це в ефірі Polsat News заявив глава польського уряду, розповідаючи про розмову з Зеленським, - передає Укрінформ “Ми говорили про ексгумації (польських жертв Волинської трагедії – ред.). Ми вимагаємо якомога швидше надати нам право їх здійснювати, хочемо, щоб це сталося ще у травні-червні”, - зазначив Моравецький.Він висловив сподівання, що “цього разу українська сторона дотримає слова”.Глава польського уряду зазначив, що Зеленський відреагував на це питання позитивно.Моравецький також повідомив, що під час зустрічі Президент України говорив про додаткове постачання зброї і боєприпасів для українських захисників.“Ми передаємо це озброєння, не послаблюючи наших оборонних можливостей”,- наголосив глава польського уряду.Як повідомлялося, у серпні 2019 року під час зустрічі з польським лідером Анджеєм Дудою Президент Володимир Зеленський вийшов з ініціативою скасувати рішення про призупинення пошуково-ексгумаційних робіт польською стороною в Україні, але польська сторона також повинна упорядкувати українські місця пам’яті в Польщі. У жовтні 2019 року Україна надала перші дозволи на ексгумацію з польських поховань на території нашої країни.Українська сторона призупинила виконання польською стороною в Україні пошуково-ексгумаційних робіт у зв’язку з вчиненням невідомими особами актів вандалізму проти українських місць пам’яті на польсько-українському прикордонні. Загалом, упродовж 2014-2017 років на південному сході Польщі хулігани знищили чи сплюндрували близько 10-ти місць пам’яті.

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