На Волині батько, вигороджуючи 18-річного сина-порушника, пропонував патрульним хабар

Хотів зекономити, а може отримати кримінальну відповідальність за спробу дати хабар. Такий випадок стався учора, 16 травня, поблизу села Піддубці, що на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне. Інспектори зупинили автомобіль Audi, який рухався зі швидкістю 84 км/год.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.За кермом авто перебував 18-річний юнак. Поки поліцейські спілкувалися з водієм, до них підійшов пасажир, який виявився батьком керманича. Задля уникнення відповідальності він поклав в кишеню патрульного грошові кошти у сумі 200 гривень.Інспектори наголосили чоловіку, що за пропозицію дачу неправомірної вигоди службовій особі передбачена кримінальна відповідальність, проте він продовжував свої протиправні дії. Врешті на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надала належну правову кваліфікацію діям громадянина.На сина-порушника охоронці порядку склали адмінматеріали за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.