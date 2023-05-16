Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО





Як передає "



Сьогодні в штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту в Таллінні офіційно піднято державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру.



"Ми дякуємо країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України і висловлюємо особливу подяку уряду Естонії за підтримку і допомогу на шляху до CCDCOE НАТО" – заявили в МЗС.



Нагадаємо, на початку березня минулого року представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО. До цього членство України блокувала Угорщина.



Розташований у Таллінні CCDCOE є акредитованим НАТО центром кібербезпеки та аналітичним центром, що спеціалізується на міждисциплінарних прикладних дослідженнях, аналізі, обміні інформацією, а також навчанні та навчаннях у галузі кіберзахисту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE), біля штаб-квартири центру підняли український прапор.Як передає " Європейська правда ", про це повідомили в МЗС України.Сьогодні в штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту в Таллінні офіційно піднято державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру."Ми дякуємо країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України і висловлюємо особливу подяку уряду Естонії за підтримку і допомогу на шляху до CCDCOE НАТО" – заявили в МЗС.Нагадаємо, на початку березня минулого року представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО. До цього членство України блокувала Угорщина.Розташований у Таллінні CCDCOE є акредитованим НАТО центром кібербезпеки та аналітичним центром, що спеціалізується на міждисциплінарних прикладних дослідженнях, аналізі, обміні інформацією, а також навчанні та навчаннях у галузі кіберзахисту.

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