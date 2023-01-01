На Волині викрили злочинну схему заволодіння земельними ділянками вартістю 5,5 мільйонів

СБУ на Волині викрила злочинну схему незаконного заволодіння земельними ділянками.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Кіберфахівці спецслужби викрили групу осіб, які займались рейдерським захопленням земельних ділянок на Волині.Зловмисники залучили до своєї злочинної діяльності місцевого державного реєстратора. Аферисти систематично вносили неправдиві відомості в державні бази даних та змінювали власників земельних ділянок без належного пакету документів та необхідних перевірок.Правоохоронці задокументували факти незаконного привласнення земельних ділянок комунальної та приватної форм власності, загальною площею 5,4 га, орієнтовна вартість яких складає майже 5,5 млн.грн.У межах кримінального провадження уже повідомлено про підозру державному реєстратору - у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 3 ст. 365- 2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.Триває досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми, а також встановлюють усіх причетних до протиправної діяльності.Заходи з викриття проведені кіберпідрозділом Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими ГУ НП у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.