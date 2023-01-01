Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Віталієм Шевчуком

Віталієм Шевчуком.



Про це



Відспівування Героя-захисника відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.



Поховають лучанина Віталія Шевчука на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Нагадаємо, лучанин





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