Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Віталієм Шевчуком
Сьогодні, 15:58
17 травня жителі Луцької громади прощатимуться із старшим стрільцем 1 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону Віталієм Шевчуком.
Про це повідомили в Луцькій міській раді.
Відспівування Героя-захисника відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Поховають лучанина Віталія Шевчука на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Нагадаємо, лучанин Шевчук Віталій Петрович (30.09.1987 р. н.) загинув 8 травня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Луцькій міській раді.
Відспівування Героя-захисника відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Поховають лучанина Віталія Шевчука на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Нагадаємо, лучанин Шевчук Віталій Петрович (30.09.1987 р. н.) загинув 8 травня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
Сьогодні, 16:15
Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Віталієм Шевчуком
Сьогодні, 15:58
У Луцьку через паління в ліжку загорілася квартира. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
Помер на 59 році життя: на Волині поховають колишнього прокурора
Сьогодні, 15:15
Медіа