Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Віталієм Шевчуком

Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Віталієм Шевчуком
17 травня жителі Луцької громади прощатимуться із старшим стрільцем 1 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону Віталієм Шевчуком.

Про це повідомили в Луцькій міській раді.

Відспівування Героя-захисника відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Поховають лучанина Віталія Шевчука на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Нагадаємо, лучанин Шевчук Віталій Петрович (30.09.1987 р. н.) загинув 8 травня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області.


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Теги: війна, Росія, Україна
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