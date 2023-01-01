Завтра у Луцькому районі поховають 35-річного Героя Андрія Кислюка

Завтра у Луцькому районі поховають 35-річного Героя Андрія Кислюка
У Горохівській громаді Луцького району прощатимуться із 35-річним Героєм Андрієм Кислюком.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

У вівторок, 16 травня, о 15.00 загиблого Героя Андрія Кислюка зустрічатимуть в місті Горохів біля Хреста – пам’ятника «Борцям за волю та незалежність».

Волинян просять гідно зустріти Захисника України.

20 березня Андрію Кислюку виповнилося лише 35 років.

Нагадаємо, Герой загинув 13 травня поблизу населеного пункту Лиман Перший, Куп'янського району.

У середу, 17 травня, об 11.00 траурний кортеж від батьківського дому вирушить до храму Зачаття святої Анни села Підбереззя, де проходитиме чин похорону.

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Теги: війна, Росія, Україна
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