Завтра у Луцькому районі поховають 35-річного Героя Андрія Кислюка

Андрієм Кислюком.



Про це



У вівторок, 16 травня, о 15.00 загиблого Героя Андрія Кислюка зустрічатимуть в місті Горохів біля Хреста – пам’ятника «Борцям за волю та незалежність».



Волинян просять гідно зустріти Захисника України.



20 березня Андрію Кислюку виповнилося лише 35 років.



Нагадаємо,



У середу, 17 травня, об 11.00 траурний кортеж від батьківського дому вирушить до храму Зачаття святої Анни села Підбереззя, де проходитиме чин похорону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Горохівській громаді Луцького району прощатимуться із 35-річним ГероємПро це повідомили у Горохівській громаді.У вівторок, 16 травня, о 15.00 загиблого Героя Андрія Кислюка зустрічатимуть в місті Горохів біля Хреста – пам’ятника «Борцям за волю та незалежність».Волинян просять гідно зустріти Захисника України.20 березня Андрію Кислюку виповнилося лише 35 років.Нагадаємо, Герой загинув 13 травня поблизу населеного пункту Лиман Перший, Куп'янського району.У середу, 17 травня, об 11.00 траурний кортеж від батьківського дому вирушить до храму Зачаття святої Анни села Підбереззя, де проходитиме чин похорону.

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