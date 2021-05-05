Помер на 59 році життя: на Волині поховають колишнього прокурора

Помер на 59 році життя: на Волині поховають колишнього прокурора
На Волині поховають колишнього прокурора Олександра Вадзіцького, який помер на 59 році життя.

Як повідомили у Рівненській обласній прокуратурі, серце чоловіка зупинилося у понеділок, 15 травня.

14 років свого життя Олександр Вадзіцький присвятив службі в органах прокуратури. Починав на Волині, а потім працював і на Рівненщині. Був прокурором Володимирецького та Сарненського районів, а у 2012 році вийшов на заслужений відпочинок.

Чин похорону пройде сьогодні, 16 травня, на Волині.

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Теги: експрокурор, смерть, поховання
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