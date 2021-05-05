Помер на 59 році життя: на Волині поховають колишнього прокурора
Сьогодні, 15:15
На Волині поховають колишнього прокурора Олександра Вадзіцького, який помер на 59 році життя.
Як повідомили у Рівненській обласній прокуратурі, серце чоловіка зупинилося у понеділок, 15 травня.
14 років свого життя Олександр Вадзіцький присвятив службі в органах прокуратури. Починав на Волині, а потім працював і на Рівненщині. Був прокурором Володимирецького та Сарненського районів, а у 2012 році вийшов на заслужений відпочинок.
Чин похорону пройде сьогодні, 16 травня, на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомили у Рівненській обласній прокуратурі, серце чоловіка зупинилося у понеділок, 15 травня.
14 років свого життя Олександр Вадзіцький присвятив службі в органах прокуратури. Починав на Волині, а потім працював і на Рівненщині. Був прокурором Володимирецького та Сарненського районів, а у 2012 році вийшов на заслужений відпочинок.
Чин похорону пройде сьогодні, 16 травня, на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку через паління в ліжку загорілася квартира. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
Помер на 59 році життя: на Волині поховають колишнього прокурора
Сьогодні, 15:15
Медіа