20-річний волинянин зґвалтував неповнолітню дівчину: його взяли під варту
Сьогодні, 14:38
Волинянина, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 20-річному жителю Каменя-Каширського повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої.
За даними слідства, уночі 12 травня 2023 року нетверезий молодик, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 20-річному жителю Каменя-Каширського повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої.
За даними слідства, уночі 12 травня 2023 року нетверезий молодик, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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