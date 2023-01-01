20-річний волинянин зґвалтував неповнолітню дівчину: його взяли під варту





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 20-річному жителю Каменя-Каширського повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої.



За даними слідства, уночі 12 травня 2023 року нетверезий молодик, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину.



Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.





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