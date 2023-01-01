У Луцьку вручили посмертні нагороди рідним загиблих на війні Героїв. ФОТО

У Луцьку вручили посмертні нагороди рідним загиблих на війні Героїв. ФОТО
Сьогодні, 16 травня, Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з рідними двох військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Разом із начальником Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктором Зелінським вручили їм державні нагороди загиблих Героїв.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено старшого лейтенанта Мартинова Максима Юрійовича.
У Луцьку вручили посмертні нагороди рідним загиблих на війні Героїв. ФОТО

Нагороду отримала мама загиблого захисника – Олена Володимирівна.

Медаллю “За військову службу Україні” нагороджено молодшого сержанта Собчука Віталія Валентиновича (посмертно).

Медаль “За військову службу Україні” вручено братові полеглого захисника – Андрію.
У Луцьку вручили посмертні нагороди рідним загиблих на війні Героїв. ФОТО

Щирі співчуття родинам загиблих Героїв.
У Луцьку вручили посмертні нагороди рідним загиблих на війні Героїв. ФОТО
У Луцьку вручили посмертні нагороди рідним загиблих на війні Героїв. ФОТО
У Луцьку вручили посмертні нагороди рідним загиблих на війні Героїв. ФОТО



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Теги: Росія, Україна, війна, нагороди
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