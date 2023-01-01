Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Владислава Наумича

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Владислава Наумича
Сьогодні, 16 травня, близько 15.00 до шацька прибуде траурний кортеж із загиблим Героєм Владиславом Наумичем.

Про це повідомили у Шацькій громаді.

"Зустріч траурного кортежу з тілом Героя Владислава Наумича з смт Шацьк відбудеться 16 травня орієнтовно о 15:00. Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, встеливши дорогу квітами і створивши живий коридор шани. Труну з тілом захисника на руках понесуть до селищного скверу, де біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться громадянська панахида", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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