Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Владислава Наумича
Сьогодні, 14:05
Сьогодні, 16 травня, близько 15.00 до шацька прибуде траурний кортеж із загиблим Героєм Владиславом Наумичем.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Зустріч траурного кортежу з тілом Героя Владислава Наумича з смт Шацьк відбудеться 16 травня орієнтовно о 15:00. Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, встеливши дорогу квітами і створивши живий коридор шани. Труну з тілом захисника на руках понесуть до селищного скверу, де біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться громадянська панахида", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Зустріч траурного кортежу з тілом Героя Владислава Наумича з смт Шацьк відбудеться 16 травня орієнтовно о 15:00. Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, встеливши дорогу квітами і створивши живий коридор шани. Труну з тілом захисника на руках понесуть до селищного скверу, де біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться громадянська панахида", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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