Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Владислава Наумича

Владиславом Наумичем.



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"Зустріч траурного кортежу з тілом Героя Владислава Наумича з смт Шацьк відбудеться 16 травня орієнтовно о 15:00. Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, встеливши дорогу квітами і створивши живий коридор шани. Труну з тілом захисника на руках понесуть до селищного скверу, де біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться громадянська панахида", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 травня, близько 15.00 до шацька прибуде траурний кортеж із загиблим ГероємПро це повідомили у Шацькій громаді."Зустріч траурного кортежу з тілом Героя Владислава Наумича з смт Шацьк відбудеться 16 травня орієнтовно о 15:00. Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, встеливши дорогу квітами і створивши живий коридор шани. Труну з тілом захисника на руках понесуть до селищного скверу, де біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться громадянська панахида", - йдеться в повідомленні.

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