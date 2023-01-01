Автомобіль для ЗСУ: дружина захисника з Волині просить допомогти коштами

Автомобіль для ЗСУ: дружина захисника з Волині просить допомогти коштами
Потреба захисників на фронті у транспорті постійно оновлюється, бо щодня там ідуть бойові дії. Дружина одного з волинських бійців, який служить у 505 ОБМП, просить допомогти назбирати кошти на автомобіль для наших солдат.

Про це Світлана Філонюк написала на своїй сторінці у фейсбуці.

"Мій чоловік зараз захищає країну у складі 505 ОБМП на східному напрямку. Їм потрібний автомобіль, вартість якого 200000 гривень.
Це насправді надважливо в бойових умовах мати мобільність. Бо авто - це не тільки виконані бойові завдання, а ще і збережені життя. Тому відкриваю збір і дуже сподіваюсь на вашу допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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