Автомобіль для ЗСУ: дружина захисника з Волині просить допомогти коштами





Про це Світлана Філонюк



"Мій чоловік зараз захищає країну у складі 505 ОБМП на східному напрямку. Їм потрібний автомобіль, вартість якого 200000 гривень.

Це насправді надважливо в бойових умовах мати мобільність. Бо авто - це не тільки виконані бойові завдання, а ще і збережені життя. Тому відкриваю збір і дуже сподіваюсь на вашу допомогу", - йдеться в повідомленні.



РЕКВІЗИТИ:



Карта Ощадбанку: 5167803288611580







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Потреба захисників на фронті у транспорті постійно оновлюється, бо щодня там ідуть бойові дії. Дружина одного з волинських бійців, який служить у 505 ОБМП, просить допомогти назбирати кошти на автомобіль для наших солдат.Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці."Мій чоловік зараз захищає країну у складі 505 ОБМП на східному напрямку. Їм потрібний автомобіль, вартість якого 200000 гривень.Це насправді надважливо в бойових умовах мати мобільність. Бо авто - це не тільки виконані бойові завдання, а ще і збережені життя. Тому відкриваю збір і дуже сподіваюсь на вашу допомогу", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію